特戰菁英組成天威部隊 專責測考反滲透能力

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（中央社記者游凱翔台北4日電）有支隸屬國防部、由特戰菁英秘密組成的臨時編組部隊，專責以各種神不知鬼不覺方式，潛入國軍營區滲透與破壞，測驗友軍的反滲透能力，若受測者成功反制有獎勵，反之受罰，他們是「天威部隊」。

天威部隊作風低調且神祕，雖然是臨時編組，但在各項軍事演習中扮演假想敵角色，滲透國軍各級營區等單位，測驗友軍的反滲透能力，任務名稱是「天威測考」、「天威演習」。

不願具名的國軍將領告訴中央社記者，天威部隊任務是進行突襲演練，目的是透過實際測驗「教學相長」，不僅能夠強化特戰單位的滲透能力，反之也能強化守方的基地、陣地自我防護能量。

這名將領提到，天威演習是向美方學習，因為美軍的特戰部隊也會藉由類似的演練，透過滲透、偽裝接近到重要設施後進行破壞。所謂「破壞」並非真的以炸彈或毒氣摧毀營區，而是在紙上寫上「炸彈」、「毒氣」等字眼。

進行滲透時，友軍是否會將天威部隊誤認為「真正的侵入者」而衍生意外。將領說，這種攻防就是演習、訓練，國防部會下達訓練命令及演訓期間，在這段期間會視狀況限制使用武器裝備，提升天威部隊與受測者的安全。

一名軍方人士接受中央社訪問也表示，天威部隊曾在抵達營區遭識破，與受測單位發生爭執，因此現行多數測考會有測考官隨行，避免發生不必要爭端；滲透方式很多種，包括躲藏在送飲料進營區的貨車上。

他提到，曾聽過天威部隊在演習時以電話佯裝是高司單位視察，直接搭乘直升機抵達營區，進入旅長室將旅長帶走的傳聞，雖然不知事件真假，但只要反滲透或遭滲透成功，有獎勵也有懲罰。

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國防安全研究院學者蘇紫雲告訴中央社記者，天威測考公開資料有限，外界難以得知全貌。但從性質觀察，類似美軍營區安全「入侵演練」及類似「攻勢訓練計畫」，屬軍事基地安全維護一環，主要避免惡意入侵。

蘇紫雲說，美軍也會進一步擬定「聯合後衛準則」，提供營區指揮官規劃營區安全、反入侵戰術等作業，以保護營區裝備與資產，避免敵軍部隊滲透破壞。（編輯：林興盟）1110204