懷念民主畫家 游錫堃盼將詹三原畫作轉贈立法院

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立法院長游錫堃收藏一幅已故「民主畫家」詹三原15年前所贈親筆水墨畫（圖），希望將此畫轉贈立法院，讓更多人可以看到，對一生致力爭取民主的詹三原也是安慰。中央社記者范正祥攝 111年2月4日

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（中央社記者范正祥台北4日電）立法院長游錫堃收藏一幅全國首座二二八紀念碑設計者、已故「民主畫家」詹三原15年前所贈親筆水墨畫，游錫堃希望將此畫轉贈立法院，讓更多人可以看到，對一生致力爭取民主的詹三原也是安慰。

游錫堃接受中央社記者訪問談及藝術與人文時，謙稱自己是「粗魯人，對藝術不懂。」不過，他隨後小心翼翼自辦公室取出一幅2007年獲自詹三原贈送的水墨畫。

談及昔日獲贈這幅畫作經過，游錫堃說，他當時擔任民進黨主席，詹三原以畫作勉勵，「遇橫逆之事而不怒，遭變故而不驚，當非常之謗而不辯，則可任大事矣。」

游錫堃表示，詹三原有「民主畫家」的稱號，是嘉義市二二八紀念碑的設計者，那是全國首座二二八紀念碑，能夠獲得詹三原親贈畫作和期勉，他覺得很有意義。

游錫堃說，為懷念詹三原，想把放在身邊多年的這幅詹三原畫作捐給立法院展覽。

游錫堃指出，前一陣子，他心裡有個想法，也有試著聯絡，是不是可以邀請詹三原的家屬到立法院，由詹三原家屬親自見證這幅畫作捐給立法院，並由立法院公開接受。但後來得知目前居住在嘉義的詹三原妻子，不適合長途奔波。

游錫堃表示，他將來有機會到嘉義，要去探訪詹三原家屬，完成把詹三原這幅畫作捐給立法院，這對一生致力爭取民主的詹三原也是安慰，這是一個台灣的故事。

談起盼將獲贈的詹三原畫作轉贈立法院，游錫堃還說，他也顧慮立法院典藏的恆濕設備不夠好，所以一定要做好保存，希望以後大家都可以看到畫作。（編輯：林興盟）1110204