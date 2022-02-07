宏都拉斯總統確診 外交部：特使團篩檢皆陰性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王慶剛台北7日電）宏都拉斯總統卡蕬楚近期確診COVID-19，外交部第一時間表達關心，並表示由副總統賴清德率領的特使團，篩檢結果都是陰性。

外交部發言人歐江安今天表示，外交部已掌握宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的消息，台灣駐宏都拉斯大使溫曜禎已在第一時間轉致總統蔡英文、副總統賴清德及外交部長吳釗燮的誠摯關心，祝福她早日康復。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐江安說，賴副總統曾於宏國當地時間1月26日晚間與卡蕬楚在宏國首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動。訪問宏國期間，特使團嚴格遵守防疫規定，參加活動時全團人員及駐館人員也全程佩戴口罩。訪問期間及返台前的抗原快篩及PCR核酸檢測結果都是陰性。

歐江安強調，目前特使團所有人員皆依防疫規定進行檢疫隔離，並已進行至少2次抗原快篩，結果均為陰性，副總統及團員身體健康良好。全團人員將於結束隔離前一日再次進行PCR採檢。外交部也持續密切注意全團人員健康狀況。（編輯：楊蘭軒）1110207