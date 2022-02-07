宏都拉斯總統確診 賴清德上午快篩陰性

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（中央社記者葉素萍台北7日電）宏都拉斯總統卡蕬楚確診COVID-19，總統府發言人張惇涵今天說，目前副總統賴清德健康狀況良好，今天早上最新的快篩檢驗結果也為陰性，賴副總統感謝各界關心。

宏都拉斯總統 卡蕬楚 秀瑪菈．卡蕬楚小檔案 生日：1959年9月30日

經歷：曾於2013年、2017年和2021年參選宏都拉斯總統，於2021年當選，成為宏都拉斯第一位女總統。 看更多 關閉 （Xiomara Castro）經篩檢，確診罹患COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不過症狀輕微。

總統府發言人張惇涵今天向媒體表示，總統蔡英文已於第一時間請外交部長吳釗燮及駐宏都拉斯大使溫曜禎，向宏都拉斯政府致上誠摯關心與慰問，並祝福卡蕬楚早日康復。賴副總統也透過駐館轉達誠摯問候。

賴副總統先前曾會晤卡蕬楚，外界關切他身體狀況。張惇涵表示，目前賴副總統健康狀況良好，今天早上最新的快篩檢驗結果也為陰性，副總統感謝各界關心。

張惇涵指出，特使團出訪期間，皆依照防疫指引採取防疫措施。特使團團員在出訪前及返國前的4次PCR檢測皆為陰性，出訪期間的每日快篩及返國後隔離期間的定期快篩也都為陰性。醫療團隊也會持續掌握副總統及訪團團員的健康狀況。（編輯：楊蘭軒）1110207

宏都拉斯總統確診 外交部：特使團篩檢皆陰性

（中央社記者王慶剛台北7日電）宏都拉斯總統卡蕬楚近期確診COVID-19，外交部第一時間表達關係，並表示由副總統賴清德率領的特使團，篩檢結果都是陰性。



外交部發言人歐江安今天表示，外交部已掌握宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的消息，台灣駐宏都拉斯大使溫曜禎已在第一時間轉致總統蔡英文、副總統賴清德及外交部長吳釗燮的誠摯關心，祝福她早日康復。



歐江安說，賴副總統曾於宏國當地時間1月26日晚間與卡蕬楚在宏國首府會晤，另於27日就職典禮及雙邊會談時多次互動。訪問宏國期間，特使團嚴格遵守防疫規定，參加活動時全團人員及駐館人員也全程佩戴口罩。訪問期間及返台前的抗原快篩及PCR核酸檢測結果都是陰性。



歐江安強調，目前特使團所有人員皆依防疫規定進行檢疫隔離，並已進行至少2次抗原快篩，結果均為陰性，副總統及團員身體健康良好。全團人員將於結束隔離前一日再次進行PCR採檢。外交部也持續密切注意全團人員健康狀況。（編輯：楊蘭軒）1110207