賴副總統特使團高規格防疫 參加活動都戴兩層口罩

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總統府副秘書長李俊俋7日指出，副總統賴清德（前中）領軍的特使團6天5夜行程全程戴口罩，在機場、參加活動更是兩層口罩不離身。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉素萍台北7日電）貝里斯總理布里仙紐、宏都拉斯總統卡蕬楚都傳出確診COVID-19，曾接觸過兩人的副總統賴清德最新檢測是陰性。總統府副秘書長李俊俋今天指出，賴副總統領軍的特使團6天5夜行程全程戴口罩，在機場、參加活動更是兩層口罩不離身。

宏都拉斯總統卡蕬楚確診COVID-19，總統府稍早指出，目前賴副總統健康狀況良好，今天早上最新的快篩檢驗結果也為陰性；賴副總統日前出訪時，曾一同舉行雙邊會談的貝里斯總理布里仙紐，之前也傳出確診。

特使團成員、目前正在防疫旅館的李俊俋透過臉書指出，對台灣防疫的嚴謹、紮實特別有感。

李俊俋說，這次特使團6天5夜的行程全程戴口罩，包括在飛機上長途飛行，而在機場、參加活動更是兩層口罩不離身，內戴N95，外加一層口罩，反觀國外的習慣似乎不是如此。

他說，特使團從出發前到昨天隔離第7天，一共做了7次PCR，不斷戳鼻孔只為確保大家都健康無虞，而且期間還不斷做快篩。恐怕也很難找到第2個國家，有如此嚴謹的態度。

李俊俋表示，這次感受最深刻是第一線人員，包括做PCR的醫護人員，防疫旅館的動線與引導、每天早晚確認體溫、防疫計程車還有指揮中心及里幹事天天打電話問好，不僅非常嚴謹有秩序，更讓人覺得溫暖。這麼嚴謹、紮實的防疫程序，加上配合的民眾，共同築起密不透風的防疫網，難怪大家稱讚，「台灣防疫真的強、感謝所有防疫人員」。（編輯：楊凱翔）1110207