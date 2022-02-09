游錫堃出席書法展 讚作品賞心悅目可陶冶性情

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立法院長游錫堃（圖）9日受邀出席中華書道學會三十週年邀請展暨會員聯展時致詞指出，書道浩瀚無邊。游錫堃稱讚參展書法作品豐富，雖然他本身無法創作出藝術作品，但「雖不能至，心嚮往之」。中央社記者范正祥攝 111年2月9日

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（中央社記者范正祥台北9日電）立法院長游錫堃今天受邀出席中華書道學會三十週年邀請展暨會員聯展時致詞，稱讚參展書法作品豐富，不但賞心悅目，而且怡情養性，可以陶冶性情；雖然他無法創作出藝術作品，但「雖不能至，心嚮往之」。

中華書道學會三十週年邀請展暨會員聯展自1月26日起至2月13日於國父紀念館一樓博愛藝廊及文化藝廊舉辦。

游錫堃的胞弟游錫賢也書有「慧開禪師詩偈」作品參展，游錫賢與中華書道學會理事長潘慧敏及多位參展的書法界友人一起陪同游錫堃參觀，導覽創作內容，感謝游錫堃支持藝術文化活動，現場氣氛歡欣，國父紀念館館長王蘭生也在場。

導覽結束後，游錫堃手持喜氣「福字」與在場會員合影留念，宜蘭同鄉會代表林菲滿並致贈游錫堃一幅繪有牧童與牛的畫作，推崇游錫堃敦厚踏實的水牛精神。

游錫堃致詞時表示，參展書法作品豐富，不但賞心悅目，而且怡情養性，可以陶冶性情。

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他還提及，包括書道、花道、茶道等等，這個「道」命名得非常好，喻意浩瀚無邊。老子說「道可道，非常道；名可名，非常名」，所謂道，只能意會不能言傳。

游錫堃指出，看到這麼多書法作品各有特色，自成一格，也讓他回憶起過去擔任宜蘭縣長任內推動文化立縣。他非常重視文化發展，喜歡藝文活動，蘭陽博物館是他過去擔任宜蘭縣長任內規劃，傳統藝術中心也是他擔任宜蘭縣長任內建設。（編輯：蘇龍麒）1110209