接軌CPTPP修法 綠營：專利法、著作權法待審查

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（中央社記者郭建伸台北11日電）台灣申請加入CPTPP，外界關注修法進度。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，相關修法共計13項，目前已經通過9項，剩專利法、著作權法、商標法、數位通訊傳播法尚待審查。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、書記長陳歐珀、副幹事長林靜儀今天上午舉行輿情回應記者會。媒體詢問，行政院在這會期是否優先推動跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）相關修法。

鄭運鵬表示，因應立法院議事運作隨時變化，行政院必須尊重立法院議事運作，民進黨團也要尊重各委員會召委運作，但優先清單往往在會期結束時，變成檢討哪些事情做不到，拿石頭砸自己腳；行政院長蘇貞昌上任後近幾個會期，已經沒有提新會期優先法案清單的慣例。

另外，鄭運鵬表示，台灣申請加入CPTPP不是從開放進口福島5縣食品後才開始努力，行政部門跟立法院黨團長期合作，CPTPP相關修法總計有13項，從2016年已逐步修法，目前剩下4項法案還待行政院會通過並送來立法院審議。

鄭運鵬指出，已經完成修法9項包含遠洋漁業條例、投資經營非我國籍漁船管理條例、漁業法、藥事法、化粧品衛生安全管理法、植物品種及種苗法、農藥管理法、郵政法及專利法。

其餘尚未通過修法的部分，鄭運鵬表示，包含專利法、著作權法、商標法、數位通訊傳播法；目前行政院尚未送出專利法，數位通訊傳播法則涉及媒體生態尚待研議。

林靜儀表示，為加入CPTPP，包含貨品市場、原產地規範，農業、勞動權益、人權等法規，台灣從2016年就開始逐步調整，希望能接軌國際共通價值、規範，盼未來台灣更具有國際競爭力，有更有經濟發展機會。

此外，因應行政院宣布福島5縣食品有條件解禁，國民黨今天將串連全台22個縣市議會黨團同步宣示「守護人民食安，全力把關」的立場。

林靜儀表示，國民黨執政的台中市府曾主張要測量進口美豬中的萊劑，但測了很久都沒測到，她呼籲未來進口福島食品後，各縣市府不要造成廠商跟民眾困擾。（編輯：楊凱翔）1110211