更多編輯台推薦新聞：
羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡
運動

羽生結弦跳出史上第一個4A：很高興留下讓人有感的痕跡

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷
科技

昆蟲當藥 黑猩猩用天然妙方為自己和同伴療傷

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包
生活

大樂透獎號看這裡 過年加碼百萬春節大紅包

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／新增18本土61境外 無死亡個案
首頁 / 政治

英議員團訪台 外交部：意義匪淺、將嚴守防疫規範

2022/2/11 14:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞台北11日電）英國國會外交委員預定2月下旬訪台。外交部今天表示，這是台灣實施邊境管制措施以來，首度有英國國會議員組團訪台，意義匪淺；外交部將嚴守防疫規範，以外交泡泡模式接待。

英國國會外交委員訪團預計19日出發，訪台期間規劃拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及國發會主委龔明鑫等。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

外交部副發言人崔靜麟下午對中央社記者表示，這是台灣自2020年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施邊境管制措施兩年以來，首度有英國國會議員組團訪台，同時也是英國國會外交委員會正式組團訪台，對台英關係意義匪淺。

崔靜麟說，外交部誠摯歡迎訪團，並將嚴守中央疫情指揮中心現行防疫規範，以外交泡泡模式接待。關於英國國會議員訪台的各項規畫細節，迄今仍透過駐英國代表處與訪團持續溝通協調中，外交部將在適當時機對外詳細說明。（編輯：林興盟）1110211

延伸閱讀
英國會議員屢遭安全威脅 與選民面見傳統受挑戰英跨黨派領袖向遇刺議員致哀 籲加強民代維安
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族