英議員團訪台 外交部：意義匪淺、將嚴守防疫規範

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（中央社記者鍾佑貞台北11日電）英國國會外交委員預定2月下旬訪台。外交部今天表示，這是台灣實施邊境管制措施以來，首度有英國國會議員組團訪台，意義匪淺；外交部將嚴守防疫規範，以外交泡泡模式接待。

英國國會外交委員訪團預計19日出發，訪台期間規劃拜會總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花及國發會主委龔明鑫等。

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外交部副發言人崔靜麟下午對中央社記者表示，這是台灣自2020年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情實施邊境管制措施兩年以來，首度有英國國會議員組團訪台，同時也是英國國會外交委員會正式組團訪台，對台英關係意義匪淺。

崔靜麟說，外交部誠摯歡迎訪團，並將嚴守中央疫情指揮中心現行防疫規範，以外交泡泡模式接待。關於英國國會議員訪台的各項規畫細節，迄今仍透過駐英國代表處與訪團持續溝通協調中，外交部將在適當時機對外詳細說明。（編輯：林興盟）1110211