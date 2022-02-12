菲律賓風災重建路迢 台灣捐百噸物資運抵宿霧

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在中華民國駐菲代表徐佩勇（中）及菲國官員代表見證下，馬尼拉經濟文化辦事處11日在宿霧港將台灣捐贈的百噸物資移交慈善團體「施亞高島自然兒童協會」。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年2月12日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉12日專電）強颱雷伊去年底重創菲律賓，農業與基礎建設損失近471億披索（約新台幣256.47億元），11.5萬人仍無家可歸。台灣捐贈的百噸物資8日運抵宿霧港，盼助災民早日重建家園。

菲律賓災難風險縮減暨管理委員會統計，截至7日，雷伊颱風造成菲國405人喪生、1371人受傷、52人下落不明，11萬5317人仍無家可歸。427個城鎮在風災後停電，其中24個城鎮電力仍未修復；60個城鎮仍停水；76個地區仍通訊中斷；8個因風災受損的機場中，仍有2個機場尚未恢復起降。

中華民國駐菲代表處表示，外交部政務次長田中光1月26日代表中華民國政府捐贈菲律賓100公噸物資，供風災重建之用，由馬尼拉經濟文化辦事處主席兼駐台代表費南德（Wilfredo B. Fernandez）代表受贈。

在駐菲代表徐佩勇及菲國官員代表見證下，馬尼拉經濟文化辦事處昨天在宿霧港將這批物資移交慈善團體「施亞高島自然兒童協會」（NKSA）。

駐菲代表處表示，這批物資是根據菲律賓社會福利暨發展部提供的請援清單所準備，包括建材、鐵鎚、鋸子、米、乾糧、瓶裝水等，都是災民迫切需要的物品。大部分物資將由施亞高島自然兒童協會運往遭風災摧毀近90%的施亞高島（Siargao），助災民重建。

另外，施亞高島自然兒童協會將運送6個貨櫃的合板給宿霧省政府、保和島（Bohol，又稱薄荷島）及內格羅島（Negros）。

施亞高島自然兒童協會負責人坎錫歐（Michael Cancio）說，台灣這批物資是他們截至目前收到最大筆的捐贈，由衷感謝台灣的善心義舉，他們將與當地政府合作，盡快把物資送到災民手上。

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宿霧省長賈西亞（Gwendolyn Garcia）9日也與徐佩勇會面，感謝台灣捐贈宿霧省2個20呎貨櫃建材，希望未來與台灣有更多互動，也歡迎台灣觀光客到宿霧旅遊。

雷伊風災發生後，中華民國政府一週內捐贈菲國50萬美元（約新台幣1395.6萬元）協助賑災，又派遣C-130運輸機運送約10公噸民生物資馳援。菲律賓台商總會、台商高領企業慈善基金會和菲律賓台灣同鄉會也慷慨解囊，共捐款670萬披索援助災民。（編輯：黃自強）1110212

強颱雷伊2021年底重創菲律賓，農業與基礎建設損失近471億披索。馬尼拉經濟文化辦事處11日在宿霧港將台灣捐贈的百噸物資移交慈善團體「施亞高島自然兒童協會」。（駐菲代表處提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年2月12日