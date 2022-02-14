陸軍關指部冒雨訓練 甲車現身淡水街頭

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（中央社記者王慶剛台北14日電）陸軍第六軍團關渡地區指揮部今天實施戰備部隊偵巡訓練，以熟悉作戰環境，並發揮即時戰力。官兵不畏冷氣團與風雨，模擬演練，以求提升整體戰力

根據軍事新聞通訊社報導，為熟稔作戰環境及任務，戰時有效發揮戰力，陸軍第六軍團關渡地區指揮部今日實施戰備部隊偵巡訓練，戰備部隊在受領任務後向目標區機動應援，在冷氣團報到這天，官兵無畏風雨執行戰備訓練，提升整體戰力。

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軍聞社指出，不到凌晨5時，關指部戰備部隊就已準備就緒，完成機動裝載、車輛檢查及通聯測試等各項整備。隨後，引擎發動隆隆作響，待管制時間一到，CM32型裝步指揮車、CM33型裝步戰鬥車及各式輪型車輛快速通過營門，向防護目標區機動，多輛輪型甲車行駛於淡水地區主要幹道。

軍聞社說，戰備部隊抵達目標區後，繼續與友軍演練應援會商，模擬對敵特工攻擊，防護重要目標等課目操演；官兵們秉持「處處皆戰場、時時都訓練」原則指導，持續強化戰備整備，提升部隊臨戰應處能力。（編輯：林興盟）1110214