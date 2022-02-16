藍通過六都議員提名辦法 提高青年參與擬多提35席

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天通過直轄市議員提名特別辦法，35歲以下首次參選的青年，民調加權可至100%，辦法也規定原則上在各選區至少多提名一席，國民黨秘書長黃健庭說，六都粗估可多提35席。

國民黨中常會今天下午通過「111年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，大幅提高青年及新人參與黨內初選民調結果加權比例。

辦法規定，35歲以下青年，民意調查結果得加權70%；36歲至40歲的登記參選者，得加權50%。另為鼓勵新人參選，新人的民意調查結果得加權30%，也就是35歲以下又符合新人資格，最高得加權至100%。

辦法也規定，為增加新人參選空間，各直轄市議員選區提名名額，應較現任議員有意辦理提名登記人數至少增加一名，但因考量票源經中央選戰策略會報核定者不在此限。

根據此次提名辦法，國民黨在六都的提名策略就是以提名N+1席為主軸，保障現任優先，多提名的一席，就由競爭者透過民調分勝負；若選區提名已飽和，沒有N+1的狀況，也就是現任要參選的額度跟提名額度一樣時，若有新人爭取提名，就要與現任者一起初選。

黃健庭在中常會後受訪表示，N+1就是要在每個選區增加一席，給新人空間，粗估在六都可以多提名35席左右，在六都非原住民選區共有65個選區的狀況下，等於給新人空間有大概50%以上，讓年輕人有更多機會參政。

擴大新人參選空間是否引發黨內資深者反彈，據與會者表示，討論過程中並未有太多反彈聲浪，大家普遍支持這次的辦法，僅對於相關年齡的劃分有所討論；制度無法面面解決各種狀況，大家也都能理解國民黨要提高青年參與的想法。（編輯：謝佳珍）1110216