新加坡航展 台廠商展示無人機偵測雷達盼增訂單

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新加坡航空展15日登場，創未來科技是今年唯一來自台灣的參展廠商，創未來科技業務部商業開發經理郭承典16日說，這次主要展示無人機偵測雷達等產品。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年2月16日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡16日專電）兩年一度的新加坡航空展正如火如荼進行，創未來科技股份有限公司是今年唯一來自台灣的參展業者，主要展示無人機偵測雷達及合成孔徑雷達（SAR）、通訊系統發射機等衛星商品。

新加坡航空展（Singapore Airshow）昨天起至18日在樟宜展覽中心（Changi Exhibition Centre）舉行。主辦單位指出，今年共有近600家來自逾39個國家及地區的廠商參展，預計吸引超過1萬3000人出席。

這次也有台灣軍方人員赴星觀展，參觀包括創未來科技公司等廠商攤位。

創未來科技業務部商業開發經理郭承典接受中央社記者採訪時表示，這次主要展示包括無人機偵測雷達，以及合成孔徑雷達（SAR）、福衛衛星的通訊系統發射機、民間的低軌道衛星雙向通訊器等衛星產品。

郭承典指出，國內外都有在飛機及無人機裝置合成孔徑雷達（SAR）的需求，尤其是應用在救災、海面偵蒐等領域。

另一項重點展品則是主動式電子掃描陣列（AESA）雷達，他表示，創未來科技研發的這項無人機偵測雷達優勢是又小、又輕，重量只有15公斤，還可以收折，攜帶非常方便，不論是民用市場或軍用市場都適合。

在價格優勢方面，他指出，這款無人機偵測雷達靠著專利技術，降低天線數量，從設計、製造到組裝都在台灣進行，有利降低成本。其他優勢還包括操作介面簡單，就跟使用iPhone、平板電腦的概念一樣，很快可以學會操作。

另外，郭承典表示，這款無人機偵測雷達對於像是國防部或企業等需要封閉式系統者，可以把資料傳到自己的資料庫，但對於一般客戶，目前主要是把收集到的資料傳到雲端，並朝向未來消費者買服務即可、不需買雷達的目標邁進。

他舉例說，創未來科技到某一地點架設雷達，使用者只要下載App、每月付費，就可監控整個區域的空中資訊，「我們是朝這個方向發展」，希望改變雷達運用範疇，讓原本高端使用者用的產品變成一般民眾也可以用。

創未來科技繼去年11月參加杜拜航展後，接著參加新加坡航空展，預計7月還將赴英國參展，郭承典說，希望藉由參加國際展覽提升公司產品的全球知名度，盼在今年底前達成無人機偵測雷達訂單達1000台的目標。

他也透露，目前正與台灣國防部洽談，盼順利獲得相關產品訂單。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，今年航展規模較2020年縮水，參展廠商總數比上屆少了約1/3，且主要以企業對企業的方式進行，不對一般民眾開放。

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這次主要參展廠商包括空中巴士、波音、中國航空工業集團、貝爾德事隆公司、普惠（Pratt & Whitney）發動機公司、新科工程（ST Engineering）等。美國國防工業龍頭洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神（Raytheon Technologies）也在參展廠商之列。

新加坡航展是亞洲最大航空展，吸引各國政府高階官員及軍方代表團參與，並有國防與軍火業者展示最新武器系統爭取商機。（編輯：黃自強）1110216