友善生育環境 民眾黨團提案放寬幼兒學前特別扣除

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（中央社記者范正祥台北17日電）民眾黨立法院黨團今天呼籲友善生育環境，提出所得稅法修正草案，主張將幼兒學前特別扣除的年齡上限修正為6歲以下子女，每名兒童每年扣除額從新台幣12萬元提升為20萬元，期盼能獲支持。

台灣少子女化問題受到關注，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠等人召開記者會，呼籲政府創造「願生、能養」的友善生育環境，扭轉台灣生育率低迷、人口負成長的困境。

現行所得稅法第17條條文有關幼兒學前特別扣除，規定納稅義務人5歲以下之子女，每人每年扣除12萬元。對此，邱臣遠指出，民眾黨團已於本會期提出修正草案，主張將幼兒學前特別扣除的年齡上限修正為6歲以下子女，並將每名兒童每年扣除額提升為20萬元，希望透過提高幼兒學前特別扣除，減輕養育幼兒負擔。

邱臣遠表示，希望這法案能夠在立法院本會期被列為優先法案，儘快通過審議。

記者會上，邱臣遠和民眾黨立委高虹安及全國教師工會總聯合會幼委會主委楊逸飛也提及嬰幼兒送托與入園所遇難題，呼籲政府應提升托育量能、培育幼教人力。

邱臣遠指出，準公共托嬰中心、保母間的每月收費，比公設民營的托嬰中心高出許多，對家長而言負擔不小，公設民營托育中心在都會區量能不足的問題嚴重。

高虹安表示，幼教人員是照顧國家幼苗的重要推手，幼教工作也是相當專業的領域，需要課程內容與理論的結合，維持教保機構品質與人員待遇也是重要的一環。

楊逸飛指出，許多基層人員反映，教保人員的職業尊嚴與工作權益未獲應有重視，沒有職場保障系統，面對高風險、低保障的職場環境，因此較少人員願意投入。（編輯：楊凱翔）1110217