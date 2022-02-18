陳寶餘主持後指部指揮官布達 盼達動員合一目標

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（中央社記者游凱翔台北18日電）為強化後備戰力，國防部成立全動署，所屬單位後備指揮部指揮官，由陸軍八軍團指揮官傅正誠中將接任。參謀總長陳寶餘主持布達典禮指出，後指部改隸全動署，可有效達成後備動員合一目標，有助推動動員工作。

軍事新聞通訊社報導，陳寶餘上將昨天主持全民防衛動員署後備指揮部指揮官任職布達典禮，期勉全體官兵在新任指揮官傅正誠中將的領導下，秉持「存誠務實、精益求精」的精神，在原有的堅實基礎上，持續貢獻心力與智慧，共同為提升國軍後備戰力而努力。

陳寶餘提到，後備戰力是全民國防關鍵基礎，國防部為有效提升後備動員體系及全民防衛戰力，依「後備動員合一」、「常後部隊一體」及「跨部會合作」等三大改革方向，完成後備組織變革及動員訓練作為，期能透過完善的動員體系，執行後備動員及教育召集訓練，精實編訓各類型的後備部隊，戰時才能立即完成動員，有效投入作戰，維護國家安全。

陳寶餘表示，後備指揮部改隸全民防衛動員署後，除可有效達成「後備動員合一」的目標，更有助動員工作在國軍與跨部會及各縣市政府間的推動，並藉由年度各項演習，驗證全民總力支援軍事作戰與災害防救的效能，滿足災害救援及戰時支援的各項需求。

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陳寶餘強調，國防部為提升後備戰力，透過強化教召，精進常備兵役軍事訓練作法，運用專長與實務訓練，使後備軍人熟悉部隊運作及戰備整備，與常備部隊共同組建強韌的防禦體系，達到「常後部隊一體」的目標。

針對國軍各項武器裝備及庫儲設施的籌獲與整建，陳寶餘也指出，應結合後備部隊戰力規劃，以提升武器裝備素質及後備部隊進行防衛作戰的能力。（編輯：楊蘭軒）1110218