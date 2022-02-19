透露參選意願？陳時中：疫情穩定是起碼的條件

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（中央社記者張茗喧台北19日電）衛福部長陳時中是否參選台北市長受矚目，陳時中今天透露，疫情穩定是起碼的條件，況且社會賢達很多，也不是非他不可，只是認為疫情如果沒有控制，他就沒有參選的資格。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒超過2年，衛福部長、中央流行疫情指揮中心陳時中率防疫團隊抗疫，穩定台灣疫情，頻頻被點名代表民進黨參選台北市長，但陳時中始終沒有明確表態參選，僅稱要等到疫情穩定才有可能。

儘管如此，政界人士仍紛紛向陳時中喊話，也有人替陳時中成立後援會。前副總統呂秀蓮近日接受網路媒體專訪時，呼籲陳時中若想參選應盡快辭職，把疫情指揮權交出去，不要占用行政資源。

陳時中昨天下午在疫情記者會中表示：「能夠選的話一定會辭，沒有什麼好疑義的」，再次引發討論。

陳時中今天上午出席台灣公共衛生學會舉辦的「首屆公衛師記者會」時再次被問到對參選的態度，他重申，現階段最重要的任務就是把衛生行政、疫情處理好，疫情處理妥當才具備參選資格。

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有媒體詢問，陳時中日前提到3月疫情有可能趨緩，是否就是參選時機。陳時中說：「3月這時間，那還早」，也表示他「沒有在等通知，看到（疫情）亮光就知道了」，等到大家都覺得安心、安全才是時候。

有記者進一步追問，是否民眾安心了就會出來選。陳時中微微點頭「嗯」了一聲，被現場記者解讀為是「參選訊號」，陳時中隨即笑回：「你不能這樣講，陷阱太重了」，強調選舉涉及的層面很多，疫情穩定是起碼的條件，況且社會賢達很多，也不是非他不可，只是認為疫情如果沒有控制，他就沒有參選的資格。（編輯：陳政偉）1110219