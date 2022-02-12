藍白合？朱立倫：在野要團結、未來選舉能協調合作

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（中央社記者劉冠廷台北12日電）藍白合議題近日引發討論，國民黨主席朱立倫今天表示，他都呼籲在野勢力一定要團結在一起；更多的議題合作，以及在未來選舉工作上，能夠彼此協調合作，才能爭取更多的勝選。

前台北市長郝龍斌呼籲「藍白合」，並認為民眾黨在北市長選舉成事不足，敗事有可能；中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康則在臉書（Facebook）放上與台灣民眾黨主席、台北市長柯文哲的合照，盼民眾黨重新考慮藍白合。

朱立倫今天上午與外傳有意挑戰台北市長的國民黨立委蔣萬安，一同出席中正獎學金頒獎典禮。對於藍白合議題，朱立倫說，他這幾天在包括核食等各項民生議題以及政治議題，都呼籲在野黨勢力一定要團結在一起。

朱立倫認為，所有非民進黨的朋友共同努力，台灣不能讓一黨獨大，更不能讓民主獨裁，只有團結在一起，更多的議題合作，在未來選舉工作上，能夠彼此協調合作，才能夠爭取更多的勝選。

對於台南市長選戰，現在國民黨內台南市議員謝龍介、立委陳以信有意參選，也傳出中常委高思博也有意願再戰，朱立倫說，其實這是一個喜訊，也表示大家對國民黨的信心。

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他表示，每位都是國民黨青壯世代優秀的人才，願意為地方服務都是好事，他樂見更多人才在各地表態，然後透過協調、徵詢的方式，以及運用科學的數據跟地方的分析，推出最好、最強的人選。

至於執政的宜蘭、彰化、雲林、嘉義市，四大公投的結果都是不同意票大於同意票，媒體報導被綠營鎖定為重點攻陷的區域。朱立倫說，現有執政縣市，一定會把縣政做好，獲得更多民眾的肯定，但民進黨一定會不擇手段，用出各種的攻擊、抹黑；國民黨只要正正當當的選舉，有信心在各縣市都能勝選。（編輯：楊蘭軒）1110212