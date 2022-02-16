駁斥台北市長選舉棄保說 黃珊珊：沒信心才會這麼想

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北市副市長黃珊珊被外界認為要參選2022台北市長，又因民調位居第3頻被說會遭「棄保」，黃珊珊回沒有信心的人才會覺得被棄保。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇台北16日電）北市副市長黃珊珊被外界認為要參選2022台北市長，又因民調位居第3頻被說會遭「棄保」，黃珊珊回沒有信心的人才會覺得被棄保，「提個豬頭就想要當選嗎？」

台北市副市長黃珊珊今接受網路節目「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪，談論2022縣市長選舉及民調等議題。

黃光芹問黃珊珊是否參選台北市長，黃珊珊表示，要反過來問「台北市需要的是怎樣的市長」，做好每天的工作就是最好的準備。

而對於前台北市長郝龍斌頻拋出「藍白合」，黃珊珊以哆啦A夢為例，大雄跟胖虎分5個銅鑼燒，大雄一定會說胖虎把5個全拿走、胖虎自己也會承認拿走全部，「你要跟人家合作，好處都你在拿，怎麼合作？」如果只著重在自身利益而對城市沒有貢獻，市民不會買單，「你（國民黨）做得好你就不會丟掉政權」。

黃珊珊說，北市選民很大一部分是非藍非綠，重點是事情做好，各黨派都會欣賞。

黃光芹拿出媒體民調，黃珊珊位居第3，落後國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中，在這種三腳督情況下是否擔憂被「棄保」。

黃珊珊回「沒有信心的人才會覺得被棄保，你現在就不努力，才要靠棄保的方式才能勝利」、「提個豬頭都要當選嗎」。

黃珊珊並說，若一直以為自己是第3名就不比賽，何來運動家精神，且比賽就最重要的是公平，「每天叫別人不要參加比賽到底是什麼邏輯？」

黃光芹追問黃珊珊有無考慮參選中正萬華區立委，黃珊珊直言「太好笑了，誰說的」，並說要不是台北市長柯文哲找她當副市長，她2018年就想退休了。（編輯：張銘坤）1110216