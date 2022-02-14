頻被喊話藍白合 柯文哲：國民黨內部先搞定

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台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，被問及今年選舉是否要「藍白合」時表示，國民黨內部自己先搞定再說。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北14日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲，被問及今年選舉是否要「藍白合」時表示，國民黨內部自己先搞定再說，「你們自己都講不好了還講到外面來」，不便多批評。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會， 台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲被問及政治題。

媒體提問，國民黨政治人物郝龍斌、趙少康、連勝文等人都喊藍白合作，但國民黨北市議員徐巧芯不支持、民眾黨自己的人馬林珍羽也反對。

柯文哲回應，國民黨內部先搞定再說，「你們自己都講不好了還講到外面來」，不便多批評。

媒體提問，柯文哲是否拍板徵召民眾黨立委帶職參選、落選就拔掉立委職，柯文哲回應「不要把聊天的話當真」。

媒體並問北市副市長黃珊珊，有民調顯示她的排名很前面，還超過衛福部長陳時中、台灣智庫共同創辦人林佳龍等，是否堅定她參選台北市長的決心。黃珊珊僅回把每天的事情做好就是最好的準備，感謝大家支持。

此外，北市明天起微解封，媒體提問議員能否跑攤。柯文哲表示，不跑攤是中央命令，主要就在於吃飯時能否敬酒，不過解封要分階段，等過一段時間若要進一步放寬再說。（編輯：張銘坤）1110214