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傳年後宣布參選北市長 蔣萬安未鬆口稱聆聽意見

2022/1/19 16:08（1/19 17:27 更新）
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外傳國民黨立委蔣萬安（圖）18日與黨籍台北市議員及藍營名嘴餐敘時，透露將在農曆年後宣布參選台北市長。蔣萬安19日受訪表示，昨天很單純就是好朋友私下聚餐，過年前他都會跟好朋友聚聚，大家彼此交換意見，他就是聆聽大家的意見。中央社記者郭日曉攝　111年1月19日
外傳國民黨立委蔣萬安（圖）18日與黨籍台北市議員及藍營名嘴餐敘時，透露將在農曆年後宣布參選台北市長。蔣萬安19日受訪表示，昨天很單純就是好朋友私下聚餐，過年前他都會跟好朋友聚聚，大家彼此交換意見，他就是聆聽大家的意見。中央社記者郭日曉攝　111年1月19日
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（中央社記者王承中台北19日電）外傳國民黨立委蔣萬安將在農曆年後宣布參選台北市長，蔣萬安今天表示，對他來說最重要的就是如何讓台北市及早做好準備，面對後疫情時代的各項挑戰。他昨天與朋友餐敘，主要是聆聽大家的意見。

外傳蔣萬安昨天與黨籍台北市議員及藍營名嘴餐敘時，透露將在農曆年後宣布參選台北市長。對此，蔣萬安今天在接受媒體訪問時表示，昨天很單純就是好朋友私下聚餐，過年前他都會跟好朋友聚聚，大家彼此交換意見，他就是聆聽大家的意見。

蔣萬安指出，現在民眾最關注的還是疫情，他看到每天還是有本土案例，希望大家在各自崗位上把角色扮演好，中央地方共同合作，守住疫情。

蔣萬安表示，昨天在吃飯過程中討論很多議題，對他來說，最重要的就是如何讓台北市及早做好準備，面對後疫情時代的各項挑戰，大家也有給他非常多的建建議，包括地方上的需求，以及後疫情時代民眾遭遇到的各種困難。他也傾聽大家的看法，這些都會成為未來很好的參考。

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媒體詢問，是否有討論到台北市長選舉要藍白合？蔣萬安表示，因為大家都是好朋友，所以是很輕鬆的聊天，大家討論比較多的是後疫情時代各層面遭遇的困難，例如他在萬華區開設的心理、法律諮詢服務據點，以及接下來規劃如何幫助在地商圈轉型等。

媒體追問，若農曆年後疫情變嚴重，是否影響宣布參選的時程？蔣萬安未正面回應，僅表示，農曆年馬上要到，希望大家把自己的角色扮演好，一起合作做好防疫，守住疫情是最重要的事情。（編輯：蘇龍麒）1110119

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