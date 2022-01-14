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2022地方選舉
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2022地方選舉1/29

中選會通過 2022年地方選舉11月26日投票

2022/1/14 16:09（1/14 16:49 更新）
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中央選舉委員會公布時程表，今年地方公職人員選舉將定於111年11月26日星期六舉行投票。（中央社檔案照片）
中央選舉委員會公布時程表，今年地方公職人員選舉將定於111年11月26日星期六舉行投票。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北14日電）中央選舉委員會今天舉行委員會議，會中討論通過今年地方公職人員選舉投票日期，將定於民國111年11月26日星期六舉行投票。

地方公職人員選舉將選出包括直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員、鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長等9類地方公職人員。

根據中選會公布時程表，今年「直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序」，將於8月18日發布選舉公告，8月29日至9月2日受理候選人登記申請，10月21日進行候選人抽籤決定號次，11月22日前公告選舉人人數，11月26日投票、開票。

此外，11月11日至11月25日將辦理直轄市長選舉公辦政見發表會，11月16日至11月25日辦理直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉公辦政見發表會。

至於鄉（鎮、市）長、直轄市山地原住民區長、鄉（鎮、市）民代表、直轄市山地原住民區民代表及村（里）長選舉工作進行程序表，中選會說，將由各直轄市、縣（市）選舉委員會配合工作日程訂定。（編輯：蘇志宗）1110114

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