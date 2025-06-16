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國道暑假週五到週日估有大量車潮 平日的1.2倍

2025/6/16 11:13（6/16 11:22 更新）
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圖為國道5號車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北16日電）高公局今天說，預估今年暑假期間全國道每週五至週日將有大量旅遊車潮，日交通量約平日的1.2倍，規劃6月28日至8月31日實施高乘載管制等國道交通疏導措施。

暑假即將到來，交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，參考近年暑假車流狀況，估暑假週五到週日的日交通量為106到108百萬車公里，約為平日的1.2倍，國5預期於週五、週六南向及週日、週一北向有大量車潮。

高公局規劃6月28日至8月31日實施暑假國道交通疏導措施，包含高乘載管制、開放路肩、匝道儀控等。

高公局說，維持每週日下午3時至晚間8時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道高乘載管制以及每週五至週一，現有開放路肩照常實施，並視需要機動調整，另週五上午7時到晚間8時增開國3南深路北向出口及南港聯絡道南向路段。

高公局表示，替代道路包含國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

高公局說，暑假期間週五至週一國道交通量大，週五下午及週六上午南向國1楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，國3中和-關西、快官-霧峰與國5南港系統-頭城、週日下午北向國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口，國3竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪與國5宜蘭-坪林及週一下午北向國5宜蘭-坪林等瓶頸路段易有長時間壅塞情形。

高公局建議週六南向用路人上午8時前或12時以後出發；週日北向用路人建議南部地區上午9時前、中部地區中午12時前出發。

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國5部分週五南向用路人建議上午9時前出發、週六南向建議上午6時前出發；週日北向用路人建議上午9時前出發、週一北向建議中午12時前出發。

高公局提醒，暑假期間高溫較易造成車輛故障或爆胎情形，呼籲民眾平日做好車輛保養並於行前妥為檢查車況。（編輯：張銘坤）1140616

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