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鎖定暑假出遊潮 高鐵推聯票優惠7折起

2025/5/21 10:42
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（中央社記者余曉涵台北21日電）鎖定暑假出遊潮，台灣高鐵今天說，旅客暑假出遊可選擇航空聯票或國旅聯票，加購高鐵票最低7折起。

台灣高鐵發布新聞稿表示，台灣高鐵「航空聯票」合作航空公司包括中華航空（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）、星宇航空及中國東方航空（含上海航空），旅客持有合作航空公司指定航線機票，並於航空公司官網加購高鐵車票，即享商務車廂或標準車廂對號座平日（週一到週四）全票78折、假日（週五至週日）及疏運期全票85折優惠。

台灣高鐵說，加購6至8月出發之高鐵票，輸入高鐵TGo會員帳號並完成搭乘、無退票紀錄，還可獲贈2倍TGo會員點數，5月31日前華航線上旅展期間購買華航任一航點來回機票，就有機會抽中高鐵半價乘車券及高鐵假期500元旅遊抵用券等。

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台灣高鐵指出，「國旅聯票」提供旅客購買門票、體驗、交通、遊程等逾千項旅遊商品，加購高鐵票享最低7折起優惠，透過國旅聯票四大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）皆可購買。

台灣高鐵說，「航空聯票」與「國旅聯票」均可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App或高鐵合作便利商店、高鐵各車站（自動售票機、售票窗口）取票。（編輯：方沛清）1140521

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