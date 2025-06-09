暑假出遊留意 6家旅行社廢照、23家申請解散

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（中央社記者余曉涵台北9日電）觀光署今天公布最新旅行業營運狀況，其中包含全球國際旅行社等6家旅行社遭觀光署廢照，犇發國際旅行社等23家申請解散，並有樺宇旅行社等18家業者核准停業。

暑假旅遊旺季即將到來，交通部觀光署今天發布新聞稿表示，依據「發展觀光條例」第43條，公告今年1月1日至5月31日期間旅行業營運狀況，相關廢止旅行業執照、經票據交換所公告為拒絕往來戶，或自行申請停業之旅行業相關名單。

根據觀光署公告名單，今年截至5月底被廢止或撤銷旅行業執照業者，包含全球國際旅行社、松愛國際旅行社、諦陽旅行社、朝桂旅行社、新成長旅行社、台灣風獅旅行社6家。

經核准及主管機關副知解散（註銷稅籍）旅行業共有23家，包含犇發國際旅行社、新南向旅行社、易凱旅行社、秘樂旅行社、芊芊旅行社等。核准停業的則有18家，包含樺宇旅行社、福安旅行社等。

此外，觀光署說，晟源旅行社1年內有3張支票因存款不足遭退票，且未辦理清償註記情形，提醒民眾留意。

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觀光署表示，參加旅行社舉辦旅遊活動或購買國際機票出遊，參團旅遊應選擇領有旅行業執照的合法旅行社，並簽訂旅遊契約較有保障，千萬不要誤信沒有合法旅行社的網路或Line揪團。

觀光署指出，每季旅行團「參考售價」可至中華民國旅行業品質保障協會（簡稱品保協會）網站查詢，購買團體或個別旅遊商品時，務必與旅行社簽訂相關旅遊定型化契約，簽約前請詳閱契約條款及行程內容，確認商品內容是否符合自身需求。（編輯：吳素柔）1140609