113年旅宿人次略衰退 國人入住降、外籍客增

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（中央社記者汪淑芬台北3日電）交通部觀光署今天公布113年旅宿業營運情形，與112年相比，整體住客人次略衰退，國籍入住旅客人次下降約6.21%，外籍旅客反而成長約18.3%，營收則是小幅成長。

根據觀光署提供的資料，113年旅宿業整體住客7879.6萬人次，相較112年的7983.3萬人次，及108年的7987.4萬人次，都略衰退。

觀光署分析，113年旅宿業入住的旅客中，本國籍旅客為5986.8萬人次，超越108年的5158.2萬人次，成長約16.06%，不過，與112年相比則減少396.7萬人次（下降6.21%）；外國籍旅客部分，113年為1892.8萬人次，相較於112年1599.8萬人次，成長約18.3%。

觀光署認為，國人入住旅宿人次減少，不代表都出國觀光，很多民眾在國旅安排上選擇1日遊。

房價部分，觀光署統計，113年旅館業（包含觀光旅館及旅館）平均房價為新台幣2960元，較112年的2995元減少35元（下降1.17%）；民宿房價為2405元，較112年的2509元減少104元（下降4.15%），顯示旅宿業平均房價漲幅趨勢略為趨緩。

觀光署說，從旅館業平均房價分布觀察，79%（約2700家）低於平均房價、21%（726家）高於平均房價，顯示旅館市場持續呈分眾化趨勢。依季度統計，旅宿業最高平均房價皆為第1季，旅館業為3048元、民宿為2507元。

從住房率來看，113年旅館業客房住用率為50.44%，112年50.86%，減少0.42個百分點（下降0.83%）；民宿為24.67%，較112年26.62%，略減少1.95個百分點（下降7.33%）。

營收表現方面，觀光署統計，113年旅宿業總營業收入為1788.27億元，112年1779.87億元，增加8.4億元（成長0.47%），呈小幅成長，較108年1563.37億元，增加了224.9億元（成長14.39%）。

觀光署表示，旅宿業分為觀光旅館、旅館及民宿3大類型，依台灣旅宿網統計，113年共1萬5573家旅宿業，較112年1萬4901家，增加672家，其中民宿增加683家，旅館業略減少11家，較疫情前1萬2768家旅宿業，增加2805家，成長22%；房間數由108年的23萬4994間，增至113年25萬575間，增加1萬5581間，成長6.6%。

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觀光署認為，COVID-19（冠狀病毒疾病）疫情後，全球旅遊型態改變，旅客追求更高質量的旅遊及住宿的體驗，為滿足多元化旅遊需求，旅宿業加強結合在地特色，並提供多元住宿選擇與附加服務，同步提升旅客旅遊體驗及推升整體營業收入。

觀光署表示，將持續鼓勵各地辦理特色觀光活動外，也與全台22縣市推動「台灣觀光100亮點」、台灣旅宿網「優宿專區」，共同推廣各地亮點景點、主題活動、旅遊優惠及兼具優惠及優質的旅宿業，提供民眾具亮點、優質、風格的旅程選擇。（編輯：管中維）1140303