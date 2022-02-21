民眾黨女將大菊為重說惹議 柯文哲稱勿無限上綱

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（中央社記者陳昱婷、陳怡璇台北21日電）民眾黨台北市議員擬參選人黃瀞瑩、楊寶楨因對監察院長陳菊留言「大菊為重」等字眼引發風波，民眾黨主席柯文哲今天說，希望這個社會和諧一點，不要無限上綱，沒必要。

黃瀞瑩日前在臉書（Facebook）發文質疑監察院調查報告不知道真相又不了解本質，楊寶楨在底下留言「大菊為重」，黃瀞瑩則回覆「再重也要好好調查真相」。對話遭有意爭取民進黨提名參選台北市議員陳嘉行批評為歧視女性身材。

對此，柯文哲今天下午在台北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會上表示，這種事情不要無限上綱，比較好的社會是大事化小、小事化無，不要一直把小事變大事，沒必要，希望社會和諧一點。

媒體追問，柯文哲曾稱陳菊是「比較肥的（前高雄市長）韓國瑜」，需不需要道歉。對此，柯文哲回應，這件事情本來一笑置之就好，沒有必要無限上綱、穿鑿附會，「引用（衛福部長）陳時中的名言，大可不必」。

此外，柯文哲將在228騎腳踏車挑戰「一日北高」，但民眾黨擬串連地方選舉被提名人陪騎，遭無黨籍台北市議員林穎孟質疑，這是用台北市體育局新台幣50萬元的活動補助案為民眾黨造勢。

柯文哲說，體育局每年會提供各個單項運動協會補助，今年第1季65個單項協會共提出101個申請，核發720萬元；至於「一日北高」，是他個人很喜歡騎腳踏車，就去報名自行車協會的活動，就這麼簡單。

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有關國民黨前中常委、台灣鎢鋼大王廖萬隆傳出是民眾黨金主，柯文哲表示，他與廖萬隆熟識、會聊天，廖萬隆也會介紹朋友，是正常交流，且民間捐款是政黨運作重要的金錢來源，各黨都有政治獻金帳戶，民眾黨每一筆捐款都按照中華民國的法律標準，不過他沒看到廖萬隆有捐款進來。

媒體詢問，對於2024總統大選做了哪些準備。對此，柯文哲指出，做好今天工作就是最好準備，每天把自己的工作做好最重要，「我相信不管是我或黃副市長都是一樣的心情。」（編輯：戴光育）1110221