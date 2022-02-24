捷克詩誦夜晚首度舉行 傳遞捷克文之美

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（中央社記者王慶剛台北24日電）捷克經濟文化辦事處今天在台北主辦「捷克詩誦夜晚」，由多位在台捷克學生以捷克文朗誦自己喜愛的詩歌，希望讓台灣民眾欣賞捷克文之美。

「捷克詩誦夜晚」由捷克經濟文化辦事處主辦，地點選在台北的捷克餐廳「捷克公寓」，現場除了詩歌朗誦，還有音樂、美酒，場面溫馨。

捷克經濟文化辦事處代表朗樂（Patrick Rumlar）表示，這是第一次舉辦詩歌之夜，很開心可以把捷克的文學文化介紹給台灣民眾，讓大家欣賞捷克文之美，也希望能成為常態活動；朗樂也親自擔任現場DJ，播放由捷克詩詞譜成詞的詩歌。

上台朗誦詩詞的馬凱棠（Marketa Zahumenska）分享來自捷克詩人馬哈（Karel Hynek Mácha）的詩作「五月（May）」，這首詩在捷克眾人皆知，普及程度堪比李白的「靜夜思」。

馬凱棠說，這首詩充滿豐富意象，關於自然、尤其是月光，很像中國詩詞意境；詩中提到盛放的樹，直至今日，捷克戀人仍會於5月，選在一棵盛放的樹下見面與親吻，5月1日也是捷克的情人節。

馬凱棠說，這首詩是以古典捷克文書寫，文法很難。儘管從她少女時代就知道這首詩，一開始不是那麼喜歡；但隨著人生閱歷更豐富，自己越來越覺得能與這首詩相連結，更能欣賞捷克語言之美。

另一位上台朗誦的茅琇瑩（Josefina Markova）選讀了4首詩，包括捷克迄今唯一的諾貝爾文學獎得主塞佛特（Jaroslav Seifert）的「And Now Goodbye」詩作。

茅琇瑩說，這些詩描述了愛情、生命中重要的事物，甚至是完全沒有道理的「荒唐詩」（nonsense poem）；但她也說，自己非常喜歡讀詩。（編輯：林克倫）1110224

捷克經濟文化辦事處24日晚間與大果文化合作在台北舉辦「捷克詩誦夜晚」，捷克駐台代表朗樂（Patrick Rumlar）（圖）出席並致詞。中央社記者裴禛攝 111年2月24日

捷克經濟文化辦事處24日在台北舉辦「捷克詩誦夜晚」，精選著名詩人作品，讓參與者從文學角度認識捷克文化。中央社記者裴禛攝 111年2月24日

捷克經濟文化辦事處與大果文化合作舉辦「捷克詩誦夜晚」，24日晚間在台北舉行，活動開放有興趣民眾參與，現場精選捷克著名詩人作品，引領與會者從文學角度認識捷克文化。中央社記者裴禛攝 111年2月24日