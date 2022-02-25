今日烏克蘭明日台灣？馮世寬：無知

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俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，網路流傳「今日烏克蘭，明日台灣」論調，憂心台海情勢。國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬25日在立法院受訪表示，這些講話的人無知。圖為馮世寬列席立院院會合十致意。中央社記者王飛華攝 111年2月25日

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（中央社記者范正祥台北25日電）俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，網路流傳「今日烏克蘭，明日台灣」論調，憂心台海情勢。國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬今天在立法院受訪表示，這些講話的人無知。

立法院新會期今天開議，邀請行政院長蘇貞昌率同各部會首長列席進行施政方針及施政報告並備質詢。

馮世寬2月3日因心律不整導致心臟衰竭引發肺水腫，緊急前往三軍總醫院急診，身體狀況恢復情形良好，14日康復出院。他今天列席立法院會，會前簽到回應媒體關切身體健康時表示，身體好很多了，醫生要他休養。

面對媒體提問時事，馮世寬說，醫生要他少講話。馮世寬此話一出，現場一片笑聲。

馮世寬不願多言，但是對於媒體追問網路流傳「今日烏克蘭，明日台灣」論調，憂心台海情勢，他回應，這些講話的人無知。（編輯：謝佳珍）1110225