防威權時期線民參政 台灣基進參選人連署自清聲明

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（中央社記者郭建伸台北25日電）台灣基進今天指出，促進轉型正義委員會解編過於倉促，應參考歐洲經驗設立轉型正義永久機構。台灣基進表示，公職參選人皆連署民間社團的「政黨要自清」聲明，黨永不提名威權時期抓耙仔或線民參政。

台灣基進今天舉行「轉型正義不能夭折」記者會，秘書長王興換、桃園市議員參選人藍士博、台南市議員參選人王明彥，及經濟民主連合召集人賴中強出席，提出轉型正義主張。

藍士博指出，促轉會不應倉促解編，即使目前政府規劃由人權與轉型正義處取代，也應該藉此通盤檢視轉型正義目前的施行現況及瓶頸，從長計議轉型正義專責單位的法治地位、權責範疇與執行辦法。

王明彥指出，中正紀念堂是台灣威權時代最大的象徵，是檢視台灣轉型正義工程的指標，一旦促轉會倉促解編，中正紀念堂的轉型正義工程，將回歸到主管機關文化部辦理。

王明彥指出，過去文化部曾舉辦中正紀念堂展覽、工作坊、講座，並與社會對話，但都沒有碰觸到加害者的核心問題；中正紀念堂的空間解嚴、轉型不能只停留在功能的多元化，明確定義空間的不義，與殖民、加害者象徵才是重點。

王興煥指出，前立委陳柏惟曾提案主張轉型正義入憲，適逢228和平紀念日，台灣轉型正義前景未明，台灣基進呼籲重啟討論轉型正義入憲議題，賦予台灣持續追討威權歷史真相的正當性與充分賦權。

王興煥表示，台灣基進呼應民間社團「轉型要正義，政黨要自清」的連署要求，表示黨的公職參選人皆同意簽署「未曾以政治偵防為目的，與情治單位建立合作關係」的自清聲明。

王興煥指出，台灣基進公職參選人，皆同意公開其政治檔案供大眾審閱；若參選人拒絕自清或簽署同意書者，黨不予提名，日後查出自清不實者，也將開除其黨籍。（編輯：蘇志宗）1110225