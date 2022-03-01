不公布戰備警戒等級 邱國正：國軍正常運作

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（中央社記者郭建伸、王承中台北1日電）俄羅斯入侵烏克蘭，立委關注國防部是否公布戰備警戒及後備軍力。國防部長邱國正今天在立法院會答詢表示，不必動不動對外公布，目前國軍正常運作但有強化作為，例如部隊正副主官不能同時離營等。

立法院會今天請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，專案報告日本福島及周邊食品輸入管制措施及台灣因應俄羅斯入侵烏克蘭等事項，並備質詢。

台灣民眾黨立委蔡壁如質詢，美軍目前進入3級戰備警戒，國防部是否考慮公布戰備警戒等級。

邱國正表示，國軍分為經常戰備時期、一旦發生狀況未動員的應急作戰，以及動員後的全面作戰，但不必動不動對外公布，目前國軍正常運作但有強化作為，例如正副主官不能同時離營等。

蔡壁如也關切，新成立的全民防衛動員署在台灣一旦發生戰火時，要如何安撫民眾恐慌、有效動員後備兵力、民眾求生避難手冊的編製進度，以及教育召集射擊訓練，連美方協訓教官都認為彈藥射擊太少，是否對一般民眾開放成功嶺的虛擬射擊練習設備。

邱國正表示，全國防衛動員署成立用意，是與各部會、地方政府更密切協調，強化以往全民動員辦公室的功能，至於全民國防手冊已於1日頒發，是給各部會、地方政府的範本，因應各地不同填寫資料。有關教召軍事訓練不是像民眾去打BB彈，若真有需求可以安排觀摩時間，但因為軍事用途，能否排出時間還需了解。

民進黨立委林靜儀質詢中國一架「運12」民用型運輸機在2月5日下午進逼東引一案；邱國正答詢指出，國防部掌握全部狀況，之所以難以辨識，是因為該飛機外表塗裝確實是民用機，但同時又是軍民兩用。

經過檢討，邱國正強調，部隊反應沒有問題，在共機把辨識器關掉之後五分鐘內，部隊已經就定位。

邱國正指出，這已經是一種挑釁，中共也一直在測試台灣，國防部會有所作為，對於要發出任何警訊，例如給予有聲響、亮光的警告射擊，國防部也有向下授權，且雷達也可以掌握到所有的航跡，雖然共機可以把辨識器關閉，但航跡是跑不掉的。（編輯：郭無患）1110301