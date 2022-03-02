蔣萬安：椎間盤突出服補充兵 國家臨危會挺身而出

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遭點名未服過兵役、有意爭取國民黨提名參選台北市長的國民黨立委蔣萬安2日表示，他是經體檢判定腰椎間盤突出，所以改服補充兵，當國家面臨危難時，一定會挺身而出，捍衛國家安全。中央社記者郭日曉攝 111年3月2日

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（中央社記者王承中台北1日電）遭點名未服過兵役，有意爭取國民黨提名參選台北市長的國民黨立委蔣萬安今天表示，他是經體檢判定腰椎間盤突出，所以改服補充兵。他反戰、支持和平，但當國家面臨危難時，一定會挺身而出，捍衛國家安全。

烏克蘭抵抗俄羅斯入侵，引發台灣民眾關心兵役制度。針對遭人在網路上點名未服過兵役，蔣萬安今天在出席國民黨台北市松山區黨部新春團拜前，接受媒體訪問時表示，他過去就已公開說明，1999年曾在成功嶺參加末代大專集訓，2003年也在成功嶺服役。

蔣萬安指出，他當時是經由體檢判定腰椎間盤突出，所以改服補充兵，並在拿到服役證明後才出國唸書，這都是可以查明的事實。

他指出，他反戰、支持和平，但當國家面臨危難時，一定會挺身而出、捍衛國家安全，盡自己身為中華民國國民的義務。

對於國民黨近期的反戰立場被解讀為親共，蔣萬安表示，支持和平，反對戰爭，嚴厲譴責任何侵入他國領土主權的行為。

他說，台灣民眾非常關心烏俄戰爭的發展，但更重要的是台灣應該思考能夠提出怎樣的協助，而他也看到政府現在對於他提出的人道救援，以及因應全球供應鏈的變化都有相對應的回應。另外對於物價、民生物資等可能會對台灣造成的影響，也希望政府能提早因應。

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媒體詢問，怎麼看國民黨主席朱立倫與美國跨黨派代表團會晤？蔣萬安指出，對於美國總統拜登派代表團來訪，他表達誠摯的歡迎，期待美國代表團來台除宣示意義外，也希望能夠提出具體作為，推動中華民國參加世界衛生組織、國際民航組織及國際刑警組織等國際組織。

他說，只有美方提出具體的行動，對於台灣未來發展，以及台灣對全球的貢獻，才是最有效的保障。（編輯：翟思嘉）1110302