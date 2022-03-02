黃偉哲陳其邁翁章梁獲徵召拚連任 綠布局再跨一步

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民進黨中執會2日通過台南市、高雄市及嘉義縣連任縣市長徵召案，高雄市長陳其邁（中）、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁3人均通過將由黨主席徵召競選連任。中央社記者徐肇昌攝 111年3月2日

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（中央社記者葉素萍、溫貴香、王揚宇台北2日電）民進黨中執會今天通過徵召提名黃偉哲參選台南市長、陳其邁參選高雄市長、翁章梁參選嘉義縣長；民進黨內人士說，中執會沒有動用表決，通過3縣市首長競選連任，年底縣市長提名作業，往前再跨一步。

民進黨中執會今天討論台南市、高雄市、嘉義縣3縣市長徵召案。

民進黨發言人謝佩芬會後指出，選對會日前針對3個連任縣市長成立徵詢小組，徵詢小組完成徵詢作業後，向黨主席提出徵召報告書；野百合學運世代多位縣市長都發言表達想法。秘書長林錫耀向中執會說明徵召報告書內容，包含徵詢小組到地方訪談的共識以及促轉會針對黃偉哲被指涉線民案的相關聲明。

謝佩芬說，經過中執會充分討論交換意見後，黨主席蔡英文詢問中執會是否還有不同意見要表達，最後依照選對會版本通過，由黨主席提名黃偉哲、陳其邁與翁章梁代表民進黨競選連任。

與會者轉述，陷入線民風波的黃偉哲今天向全體中執委說明，自己絕對沒有擔任線民，也沒有背棄同志；對於媒體攻擊，最新的質疑指涉，促轉會已經提出清楚說明，所謂的質疑沒有事證，他也無法接受。黃偉哲強調，加入民進黨30幾年，從來沒有離開這個陣營，他相信也期待黨內支持，會努力讓台南市議會過半，得到市民認同。

黃偉哲說明完，自動迴避，由中執委們討論連任徵召案。

與會者說，中常委陳茂松發言認為黃偉哲徵召案應做更完整的調查再做決定，他說，自己與黃偉哲認識很久，希望此事能講清楚，以後不要讓別人攻擊。

與會者轉述，同屬學運世代的鄭文燦跟翁章梁幫黃偉哲緩頰，兩人認為，報導有些不是事實，他們覺得黃偉哲應該不是線民；蘇系立委吳秉叡認為，媒體報導是傳聞證據、不是直接證據，至於促轉會聲明稿、當事人自清聲明有效力與證據力。

與會者表示，蔡英文聽取中執委的發言，沒有發表任何意見，也詢問與會者有無具體解決方法，最後裁示徵召案通過。

黨內人士認為，對民進黨而言，今天的會議重點就是今天要做決定、還是以後再做決定，經過黨內充分討論，面對這項問題，黨內發揮足夠的理性、和平，守住不表決的底線，已是兼顧黨內平和、和諧與團結的底線，相當不容易。

陳其邁在中執會前受訪，除細數執政成績，也表示，他不斷自我成長、不斷進步、不斷努力，未來會加速城市轉型的腳步。翁章梁則說，會全力以赴，追求勝選。

另外，民進黨中執會今天也討論2022年直轄市議員各選區提名名額，其中，新北市第9選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）與台中市第2選區（清水、梧棲、沙鹿）2個選區是否要有婦女保障名額，有不同意見。

黨內人士會後轉述，新北市第9選區部分，中執會最後尊重地方黨部原本的提案，也就是提名2席，其中1席為婦女保障名額；台中第2選區，則授權主席協調決定。

民進黨發言人謝佩芬表示，中執會也通過「2022年屏東縣長提名作業選務相關事項」提案，包括，屏東縣長提名1席；建議收取登記相關費用數額，包括登記費30萬元、民調費60萬元、保證金10萬元，總計100萬元；成立督導協調小組，小組成員為柯建銘、吳秉叡、蔡易餘。（編輯：謝佳珍）1110302