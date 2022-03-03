精進募資平台消費安全 立委提案促強制資訊揭露

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募資平台專案態樣多元但也爭議頻傳，民進黨立委林楚茵（中）、吳思瑤（左）、趙天麟（右）3日召開記者會，共同提出消費者保護法第19條之1修正草案，主張增訂強制資訊揭露，強化平台業者責任，以精進募資平台消費安全，保障消費者權益。中央社記者郭日曉攝 111年3月3日

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（中央社記者范正祥台北3日電）民進黨立委林楚茵、吳思瑤、趙天麟今天召開記者會，共同提出消費者保護法第19條之1修正草案，主張增訂強制資訊揭露，強化平台業者責任，以精進募資平台消費安全，保障消費者權益。

林楚茵指出，募資平台專案態樣多元但也爭議頻傳，以商品行募資案所生的消費爭議占大宗，根據行政院消費者保護處統計，過去2年累積近千件相關申訴案件。

林楚茵表示，曾接獲多起民眾關於募資平台商品產生的消費爭議，也舉辦過數次協調會、公聽會與記者會，但目前募資平台似乎沒有一個主管機關管轄，商品型募資如同商品預購，常發生延遲交貨、業主失聯及商品不如預期，演變成爭議。

如何減少募資平台爭議事件，林楚茵說，希望透過修法，讓募資爭議減少，並列為本會期優先法案，讓消費者投訴有門，不能成為棄嬰孤兒或只能找立委求救。

林楚茵、吳思瑤、趙天麟等人共同提案，主張增訂消費者保護法第19條之1，要求募資平台揭露募資提案的通訊聯絡方式、商品研發風險及付款狀態，並提供消費糾紛申訴管道及諮詢聯絡窗口，完備消保法規，以補強制度強化業者的責任。

吳思瑤指出，這次提案是希望更明確針對募資平台可以有更適用的法律工具，確保產業秩序、提升產業發展。部分爭議案件不出貨、不退款，嚴重影響消費者對募資平台的信任度，修法是在補破網，也可避免優質提案團隊慘遭劣幣驅逐良幣。

趙天麟表示，群眾募資是創新且具未來性的消費型態，完備了法規，也可以鼓勵更多好的商業行為繼續下去，募資平台不能迴避提供提案者聯絡資訊的責任。

與會的經濟部商業司副司長劉雅娟指出，去年9月找募資平台業者開會，業者也認同應該對於消費者有更多資訊揭露的保護；業者內部也有機制提供消費者申訴管道，盡好把關義務。

行政院消費者保護處副處長吳政學表示，立委所提募資平台應負更多責任，這是很好的意見。他也提及，消費者也可以就消費糾紛向消保官提出申訴。（編輯：蘇志宗）1110303