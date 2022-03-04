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盧秀燕捐1個月薪水 協助烏克蘭

2022/3/4 12:32（3/4 13:01 更新）
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台中市長盧秀燕（前中）4日上午到文心森林公園出席活動時接受媒體聯訪表示，烏克蘭人民正陷入水深火熱，她決定捐一個月薪水到外交部透過財團法人賑災基金會開立的捐款專戶，協助烏克蘭。中央社記者郝雪卿攝 111年3月4日
台中市長盧秀燕（前中）4日上午到文心森林公園出席活動時接受媒體聯訪表示，烏克蘭人民正陷入水深火熱，她決定捐一個月薪水到外交部透過財團法人賑災基金會開立的捐款專戶，協助烏克蘭。中央社記者郝雪卿攝 111年3月4日
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（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市長盧秀燕今天表示，烏克蘭人民正陷入水深火熱，「人飢己飢、人溺己溺」，她決定捐1個月薪水到外交部透過財團法人賑災基金會開立的捐款專戶，協助烏克蘭。

盧秀燕上午到文心森林公園出席民國111年童軍節慶祝大會，接受媒體聯訪時表示，烏克蘭畫家伊凡住台中20多年，是台灣人、也是烏克蘭人，幫台灣和台中畫很多風景，向世界介紹台灣，她也請台中市政府同仁採購伊凡的明信片，讓外賓認識台中及台灣，目前正在接洽。

她說，希望戰爭早日結束，讓烏克蘭人民免於災難，「烏克蘭加油！」

至於昨天全台大停電，盧秀燕表示，政府須思考能源政策，尤其能源配置及能源區域分布；長期以來中電北送、南電北送風險高，應思考如何安全、充分無虞供電，確保民生及工業發展。（編輯：李明宗）1110304

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