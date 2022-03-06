立院7日改選委員會召委 藍綠可望各獲得8席

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（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）立法院7日改選各委員會新會期召委，民眾黨團在攸關CPTPP及福食解禁的經濟、衛環委員會召委選舉中傾向票投自己，若依此發展，8個常設委員會共16席召委，民進黨團、國民黨團將可各拿下8席。

總共16席召委，民進黨團目前「坐8望10」，國民黨團「坐6望8」，攸關CPTPP及福食解禁的經濟、衛環委員會召委選舉，民眾黨團扮演關鍵角色，

立法院新會期在2月25日開議，而立法院8個常設委員會也將在7日改選新會期的召集委員。根據立法院各委員會組織法規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。由於召委可決定委員會議程，因此也是朝野黨團的兵家必爭之地。

根據新會期各委員會朝野黨團分配的席次，內政、外交及國防、財政、教育及文化、司法及法制及交通等6個委員會召委，若無意外，民進黨團、國民黨團均可各獲得一席召委。

攸關加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）議題及審查福食解禁行政命令的經濟、社會福利及衛生環境委員會的召委席次，民進黨團可各穩拿一席，若民眾黨團選擇支持國民黨團，或是保持中立，國民黨團便可獲得兩委員會的另一席召委；若民眾黨團支持民進黨團，第2席召委席次就必須要抽籤決定。

也就是說，立法院8個常設委員會，共有16席召委席次，目前民進黨團可以穩拿8席，而國民黨團穩拿6席，若民眾黨團在經濟、衛環委員會支持國民黨團或中立，國民黨團就可以拿到8席召委；若民眾黨團支持民進黨團，民進黨團最多可拿到10席召委。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠接受中央社記者訪問時表示，原則上此次的召委選舉，民眾黨團目前還是傾向把票投給自己，但一切仍在討論中。

目前民進黨團擬推出的召委，包括內政委員會張宏陸、經濟委員會邱志偉、財政委員會沈發惠、教育及文化委員會賴品妤、交通委員會林俊憲、司法及法制委員會黃世杰、社會福利及衛生環境委員會賴惠員、外交及國防委員會羅致政。

至於國民黨團推出的召委人選，內政委員會鄭天財、經濟委員會謝衣鳯、財政委員會羅明才、教育及文化委員會林奕華、交通委員會洪孟楷、司法及法制委員會陳以信、社會福利及衛生環境委員會林為洲、外交及國防委員會江啟臣。（編輯：林淑媛）1110306