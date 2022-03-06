蔡英文：不怕給年輕人機會 歡迎加入民進黨

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（中央社記者葉素萍台北6日電）民進黨主席蔡英文今天出席「2022國務青旗艦營」，她說，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨，她歡迎大家加入民進黨，透過扎實的訓練，一定可以獲得重要的實務經驗，也為台灣社會做出改變。

民進黨舉辦「2022國務青旗艦營」今天邀請行政院長蘇貞昌、文化總會副秘書長李厚慶、民進黨立委何志偉、黃世杰、莊競程前來分享，期勉學員培育多元專業，共同用行動改變地方。

蘇貞昌以「勇敢的年輕人：代代相傳的民主火炬」開場，拿著招牌撞球桿，從防疫、婚姻平權、財政紀律、班班有冷氣到四大公投，闡述中央執政成績，他期許年輕世代，不只要有想法，更要有「會做事」的實力，才能一起為台灣努力。

文化總會副秘書長李厚慶分享「文化美學再進步，創意如何改變我們的執政治理」，並強調，在文化跨界創新中，最重要是結合台灣在地文化，讓台灣人民看見，也讓世界看見台灣。

蔡英文出席結業式，她致詞提到，很高興看到年輕世代聚焦公共政策議題，這跟學運世代很不一樣，學運世代尋求的是體制的改變，但台灣已經轉化為民主時代，年輕人關注公共議題、公共事務，是很好的發展。

她說，最近這段時間，為了因應國內外局勢變化，執政團隊非常忙碌，包括這週就有兩組來自的美國訪團先後來到台灣；也因為國安外交工作相當重要，民進黨做為執政黨，更要持續舉辦營隊，訓練更多的年輕人才，一起治理國家。

蔡英文指出，民進黨國務青旗艦營以「地方治理，根基永續」為主題，希望傳達地方政治和基層民主的重要性。民進黨從執政經驗中學到，政治終究是要回歸人民日常生活。任何改革的理想、價值，也一定要深入地方，才有可能成功。

她說，地方層級的內政改革要做得好，台灣的民主才能夠穩健前進，而這就是支撐台灣國際地位最關鍵的基礎。

蔡英文提到，今年底將舉辦的地方選舉，歡迎大家更進一步投入年底的選舉工作；民進黨一直都有鼓勵年輕人參與中央、地方執政的傳統。

她說，聽到學員談到幾名在地方治理上特別有卓越表現的地方首長，不論是基隆的林右昌、桃園的鄭文燦、新竹的林智堅或是台中的林佳龍等，他們都是相對年輕的時候，就被徵召去選舉，而且他們的選舉都有個共同的特色，就是他們願意在地方打基礎。

蔡英文表示，這幾個首長其實都做得很好，因為他們從年輕世代就參與這樣的營隊、黨務發展，甚至擔任行政團隊的幕僚，所以他們對地方、對政策都掌握得很好，治理成績都獲得人民肯定。

蔡英文強調，民進黨是不怕給予年輕人機會的政黨，也相信只要循序漸進，年輕世代的政治工作者，一定會有更好的創意跟活力，並從實務中累積珍貴的經驗，這就是進行改革重要的基礎。

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她說，國務青是民進黨推動青年培力工作的品牌，希望培養出具有多元專業、也有行動力的新世代政治人才。不只是這次營隊，接下來還會推出一系列的幕僚技能課程；她認為，學員提出的想法，都可以繼續「打磨」，越磨，就會越亮眼。

蔡英文說，歡迎大家加入民進黨，透過扎實的訓練，一定可以獲得重要的實務經驗，也為台灣社會做出改變；她期待大家帶著想法和熱情，保持對地方治理的關注，貼近地方的社會脈動，也許今年底，或是不久後，大家就能夠為地方民主的發展，帶來貢獻。（編輯：蘇志宗）1110306

民主進步黨6日在台北舉辦「2022國務青旗艦營」結業式，黨主席蔡英文（左）出席，合影時與學員交流。中央社記者裴禛攝 111年3月6日

民主進步黨6日在台北舉辦「2022國務青旗艦營」結業式，黨主席蔡英文（中）出席致詞，鼓勵年輕學員繼續學習、累積實務經驗，為台灣社會做出改變。中央社記者裴禛攝 111年3月6日