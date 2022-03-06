首架安裝Mk16彈射椅 F-5順利完成飛行測試

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（中央社記者游凱翔台北6日電）空軍去年3月宣布採購馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，並換裝於F-5戰機，首具座椅已在去年底安裝完畢。空軍今天宣布，首架安裝的F-5在上午8時升空、8時57分降落，期間完成空中飛行測試，狀況良好。

空軍台東志航基地2架F-5E戰機去年3月執行對地基本炸射訓練，返場時疑似在空中擦撞墜海，飛官羅尚樺、潘穎諄殉職，空軍當時宣布，將採購馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）生產的「Mk16彈射椅」換裝於F-5，首具彈射椅去年底已由外籍廠商來台換裝完畢。

空軍司令部晚間在臉書粉絲團上宣布，首架安裝Mk16彈射座椅的F-5型戰機（機號5267），上午8時於台東志航基地起飛、8時57分完成空中相關飛測後降落，測試情況良好。

空軍強調，今年度將陸續完成其餘F-5戰機改裝作業，藉此提升整體飛行安全。

軍方人士表示，彈射座椅與戰機均有系統連動，因此飛行員上飛行線後，透過高G力等動作，確定彈射座椅有無因高空壓力、高G力亮燈，又或是晃動及鬆動等情事發生，相關測試項目均有標準作業程序（SOP），並非升空後實際彈射測試。（編輯：蘇志宗）1110306