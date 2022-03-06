更多編輯台推薦新聞：
Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照
運動

Bryce Harper問王建民有缺人嗎 秀穿中信兄弟球衣合成照

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事
娛樂

「創造安娜」假名媛怎能騙倒紐約上流圈？Netflix沒說完的事

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握
國際

俄羅斯開戰烏克蘭 國際反應、情勢變化時間軸一次掌握

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡
政治

援助烏克蘭難民 外交部捐款專戶資訊看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

首架安裝Mk16彈射椅 F-5順利完成飛行測試

2022/3/6 19:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北6日電）空軍去年3月宣布採購馬丁貝克公司生產的Mk16彈射椅，並換裝於F-5戰機，首具座椅已在去年底安裝完畢。空軍今天宣布，首架安裝的F-5在上午8時升空、8時57分降落，期間完成空中飛行測試，狀況良好。

空軍台東志航基地2架F-5E戰機去年3月執行對地基本炸射訓練，返場時疑似在空中擦撞墜海，飛官羅尚樺、潘穎諄殉職，空軍當時宣布，將採購馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）生產的「Mk16彈射椅」換裝於F-5，首具彈射椅去年底已由外籍廠商來台換裝完畢。

空軍司令部晚間在臉書粉絲團上宣布，首架安裝Mk16彈射座椅的F-5型戰機（機號5267），上午8時於台東志航基地起飛、8時57分完成空中相關飛測後降落，測試情況良好。

空軍強調，今年度將陸續完成其餘F-5戰機改裝作業，藉此提升整體飛行安全。

軍方人士表示，彈射座椅與戰機均有系統連動，因此飛行員上飛行線後，透過高G力等動作，確定彈射座椅有無因高空壓力、高G力亮燈，又或是晃動及鬆動等情事發生，相關測試項目均有標準作業程序（SOP），並非升空後實際彈射測試。（編輯：蘇志宗）1110306

延伸閱讀
軍方：F-5戰機換裝彈射椅 廠商完成首具安裝
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族