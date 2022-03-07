臨停穿雨衣遭檢舉開罰 藍委批行政怠惰

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（中央社記者王承中台北7日電）國民黨立委萬美玲今天表示，立法院去年已三讀修正通過道交條例，警察機關不再受理紅黃線臨停檢舉，但行政院遲未公告施行日，導致有民眾繼續受罰，明顯行政怠惰，不僅影響民眾權益，更是藐視國會。

國民黨立委萬美玲今天發布新聞稿指出，將提案修正「中央法規標準法第14條」，明定法規授權行政院公布施行日期者，最遲應於兩個月內完成公布，逾期仍未公布，則自動生效。

有女網友發文指稱日前在紅線路段臨停穿雨衣遭檢舉開單，引發網友關注。萬美玲指出，立法院於去年12月7日即三讀通過「道路交通管理處罰條例修正案」，限縮檢舉達人檢舉權限，總統府也於去年12月22日公布，只待行政院公告施行日，但行政院在總統府公布後，超過兩個月仍未公告施行日期，導致新修正的法律仍未有效力，不僅影響民眾權益，更是藐視國會。

萬美玲表示，立法院審查法律修正案時，行政院可充分表達意見，即便法律修正案完成三讀，行政院也可於10日內提起覆議，顯示任何法律修正，都已經充分尊重行政院，如果行政院在法律三讀通過且經總統府也已公告後，仍遲遲不公布施行日期，那就是行政怠惰。

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萬美玲指出，現行「中央法規標準法」只規定如授權行政院施行日的法規，由行政院公布的施行日才開始有效力，只要行政院不公告施行日，新修正的法律將沒有任何效力。

為避免行政怠惰，影響人民權益，萬美玲表示，她將提案修正「中央法規標準法第14條」，明定法規授權行政院公布施行日期者，最遲應於兩個月內完成公布，逾期仍未公布，則自動生效，避免繼續發生因行政怠惰影響民眾權益的事情。（編輯：黃國倫）1110307