國防部：ROT方式重招標墾丁鵝鑾鼻活動中心

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（中央社記者游凱翔台北8日電）自陽明山青邨與昔日聯勤招待所廢除後，國軍官兵目前並無休閒設施，但國防部今天表示，已針對位在墾丁鵝鑾鼻的舊聯勤中心，也就是過往的美軍招待所重招標，盼以ROT方式發展為有軍方特色的休閒旅館。

國防部將陽明山青邨與昔日聯勤招待所廢除後，至今沒有屬於國軍官兵住宿休閒的設施，已有多年歷史的墾丁鵝鑾鼻活動中心「舊聯勤中心」，過去曾是駐台美軍的美軍招待所，後來荒廢後，軍方希望採ROT（重建－營運－轉移）方式重生，發展為有軍方特色的休閒旅館。

國防部上午舉行「促進民間參與公共建設政策」說明記者會，資源規劃司財物資源處長張獻瑞表示，屏東縣恆春鎮鵝鑾鼻活動中心ROT案，位於屏東縣恆春鎮東海路600號，屬於墾丁國家公園乙種旅館用地，已於今年2月14日上網公告招商，公告期間至今年4月29日截止收件。

後備指揮部人事軍務處長程俊源也表示，未來針對國防事務人員公勤住宿，將依政院主計總處規範實施，旅遊住宿則以定價給予折扣優惠；張獻瑞補充，針對鵝鑾鼻案未來優惠，比照國防事務人員前往例如三軍總醫院美食街、陸聯廳等都有9折優惠，停車也有半價優惠。

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針對促進民間參與公共建設的成果，張獻瑞指出，國防部已簽約營運案件共有9案，簽約投資金額總計約5.47億元，自簽約營運迄至110年止，收取房地租金1.75億元、權利金計3.73億元，總計收取5.48億元，分別挹注國庫及國防部國軍生產及服務作業基金。

張獻瑞提到，相關成果也屢次獲得行政院金擘獎肯定，其中陸軍聯誼廳ROT案更榮獲第17屆（108年）「政府機關」、「民間機構」及「顧問機構」三項佳等獎殊榮，為該屆最受矚目的案件。（編輯：翟思嘉）1110308