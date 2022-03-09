質疑詐領助理費辦藍不辦綠 法務部：無政治立場

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（中央社記者劉世怡台北9日電）立委陳以信今天質詢表示，台南有8件詐領助理費案，全部跟國民黨有關，是否「辦藍不辦綠」；法務部長蔡清祥回應，辦案人員是依照證據辦案，絕無政治立場，司法中立。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部部長蔡清祥率所屬單位主管列席報告業務概況，並備質詢。陳以信質詢時，提出一份統計資料指出，詐領助理費的議員，從民國108年至今共有33案，其中國民黨籍佔了6成、民進黨2成、其他政黨或無黨籍2成；其中台南有8案，6人為國民黨籍，2人是親國民黨者。

陳以信質疑，數據顯示國民黨佔多數，恐有偏差或異常，難以服眾，也讓地方人士覺得很奇怪，是否有辦藍不辦綠的問題？尤其年底選舉將屆，要求蔡清祥應宣示並保證司法不會有黨籍、政治、地域的考量。

蔡清祥回應，辦案人員是依照證據辦案，絕對不會有政治考量，只要有犯罪嫌疑，檢察官就會處理，不分藍、綠，沒有顏色，勿枉勿縱，必須司法中立，不得有人情考量。

此外，立法委員曾銘宗質詢時提及，媒體報導傳言檢調可能會介入選舉，選擇性辦案，尤其鎖定國民黨執政的縣巿要加強偵辦。

對此，蔡清祥回應，沒有這回事，不會針對特別縣巿，辦案人員絕對是中立的，只要有犯罪嫌疑就會著手調查，不會去看黨派及區分藍、綠，完全是依照犯罪事證，依法偵辦。（編輯：張銘坤）1110309