陳時中：若病毒沒變種 全球疫情應會趨緩

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（中央社記者郭建伸台北11日電）外界關注疫情與解封策略，衛生福利部長陳時中今天在立法院被問及解封策略是否在1個月後會比較明朗，他表示，是有這樣的可能性，1個月後情況會更清楚，若病毒沒有變種情況，全球疫情應會趨緩。

立法院會今天繼續邀請行政院長蘇貞昌及各部會官員進行施政總質詢，陳時中在會前接受媒體訪問。

媒體指出，有專家指出解封策略在1個月後會比較明朗，屆時東南亞國家疫情趨緩，陽性率更清楚，詢問陳時中看法。

陳時中受訪表示，是有這樣的可能性，1個月情況會更清楚，若病毒沒有變種情況，全球疫情應會趨緩，六大區域中是西太平洋區域還往上升，其餘都已下降。

媒體詢問，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）是否將於24日討論5到11歲族群接種BNT疫苗，衛福部是否有初步方向。陳時中表示，他沒有初步方向，基本上仍會尊重專家意見。

媒體詢問，青少年是否可能接種高端疫苗。陳時中表示，這仍需要科學證據並經過專家審查，但目前相關資料還沒補全。（編輯：蘇龍麒）1110311