挺農民 游錫堃幫促銷雲林水林甘藷

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（中央社記者范正祥台北11日電）出身農家子弟的立法院長游錫堃今天受邀，出席在立法院舉辦的雲林水林甘藷推廣活動，力挺農民。游錫堃致詞時細數雲林對台灣民主的貢獻，稱許雲林是民主聖地，盛讚水林甘藷是「民主甘藷」。

甘藷是水林重要的作物，全球優良農業規範（GLOBAL Good Agricultural Practice）是國際公認的農業生產規範，雲林縣在地立委蘇治芬、水林鄉公所、瓊埔合作農場今天在立法院康園前廣場共同召開「水林GGAP全球農業規範認證暨產銷履歷甘藷立法院推廣記者會」，行政院農業委員會主任委員陳吉仲等人也到場站台。

游錫堃致詞時表示，他對雲林有很深的感情，是心目中的民主聖地。他細數台灣民主的歷史，指出宜蘭有蔣渭水，雲林北港則有蔡培火，這兩位民主先進都在1923年的治警事件被關，兩人淵源頗深。國民政府時期，省議會的五虎將，宜蘭有郭雨新，雲林口湖則有勇將李萬居。另外，雲林北港的蘇東啟，其妻蘇洪月嬌，也就是立委蘇治芬的媽媽，雲林對台灣民主有巨大貢獻。

游錫堃也誇讚，蘇治芬過去擔任雲林縣長時，成功讓雲林成為全國的農業首都。

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民進黨立法院黨團總召柯建銘及民進黨立委陳明文、鄭運鵬、邱泰源、王美惠、林岱樺、吳玉琴、范雲等人，都到場參加活動，為農民加油。游錫堃與立委一起呼籲支持雲林優良的農產品和水林甘藷。

游錫堃隨後也在臉書發文表示，他是農夫出身，從14歲到22歲種了8年的田，一般種田的人都會種番薯，他也一樣。地瓜的生命力旺盛、強韌，再貧瘠的土壤也能夠成長，象徵著台灣人的韌性。所以1981年他33歲參選省議員時，即以「番薯仔」自況，以「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代傳」爭取選票，竟然僥倖當選。（編輯：蘇志宗）1110311

立法院11日舉辦「水林GGAP全球農業規範認證暨產銷履歷甘藷立法院推廣記者會」，民進黨立委蘇治芬（左）等人出席，與立法院長游錫堃（右）共同推廣雲林在地甘藷。中央社記者吳家昇攝 111年3月11日