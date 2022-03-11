311週年影片近50萬點閱 日台交流協會加碼送貼紙

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（中央社記者王慶剛台北11日電）日台交流協會昨天上線紀念日本311大地震11週年影片，至今已近50萬觀看次數。日台交流協會今天下午特別舉行驚喜活動，在北高兩地捷運站發送「日台友情」紀念貼紙，受到來往民眾的喜愛。

日台交流協會今天透過新聞稿表示，今天是東日本大地震屆滿11週年的日子，昨天日台交流協會在各大平台上線《台灣的朋友，你們好嗎？》影片後，觀看次數已累積近50萬次，台灣網友紛紛前往協會官方FB留言，甚至有網友建議影片應加註「小心感動落淚」的警語，這些都是台灣民眾對日本的熱情回應。

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日台交流協會指出，為報答台灣民眾的盛情，今天下午4時，特別舉辦驚喜贈送小禮活動，在台北捷運忠孝復興站2號出口廣告牆及高雄捷運的高雄車站售票口廣告牆前，發送「日台友情」紀念貼紙，活動時間正好是週五通勤高峰時段，來往民眾受巨幅廣告牆吸引佇足。

日台交流協會表示，工作人員在發送友情貼紙時，不時聽見民眾開心驚呼「好可愛」，即便隔著口罩，也能從一抹抹眼神中感受到台灣民眾的感動與欣喜。（編輯：林興盟）1110311