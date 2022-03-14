空軍否認失事幻象驅離共機 屬例行訓練科目

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（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍一架單座幻象2000戰機今天上午在台東外海失事，飛官黃重凱中校平安獲救。由於外傳幻象是執行共機驅離任務，空軍對此澄清，當時正在執行的是例行訓練科目，同時也結合戰訓任務。

空軍司令部發布新聞稿表示，新竹基地一架機號2017的幻象2000戰機，上午10時8分於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，飛行官於空域回報機械故障要求返場，11時26分於台東志航基地南面10浬呼叫彈射跳傘，基地隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛，人員獲救後情況良好，返基地後送醫觀察。

由於有媒體報導，空軍第七聯隊政綜科長黃鼎翔在台東馬偕醫院受訪時證實這架幻象正執行驅離共機任務。

空軍下午澄清，有媒體在醫院突然問七聯隊黃鼎翔，失事的幻象是否在執行共機驅離任務，黃的回答「對！對！對」，導因於沒有聽清楚問題，回答並不正確，且黃鼎翔也非被授權新聞採訪對象，請媒體不要引用錯誤內容。

空軍指出，幻象當時正在執行的是例行訓練科目，同時也結合戰訓任務。（編輯：林興盟）1110314