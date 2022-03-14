更多編輯台推薦新聞：
台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難
國際

台灣倒垃圾考題登義大利節目 參賽者苦惱癟嘴、外館小編喊難

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權
政治

圖輯／跨國民眾聲援烏克蘭大遊行 在台港、藏人反極權

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子
國際

阿根廷夫婦結束老爺車環球旅行 22年訪百國沿途生4子

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
幻象2000戰機失事飛官平安 空軍初判機械故障
首頁 / 政治
幻象2000戰機失事
新聞專題
幻象2000戰機失事3/11

空軍否認失事幻象驅離共機 屬例行訓練科目

2022/3/14 15:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北14日電）空軍一架單座幻象2000戰機今天上午在台東外海失事，飛官黃重凱中校平安獲救。由於外傳幻象是執行共機驅離任務，空軍對此澄清，當時正在執行的是例行訓練科目，同時也結合戰訓任務。

空軍司令部發布新聞稿表示，新竹基地一架機號2017的幻象2000戰機，上午10時8分於台東志航基地起飛，執行例行戰訓任務，飛行官於空域回報機械故障要求返場，11時26分於台東志航基地南面10浬呼叫彈射跳傘，基地隨即派遣UH-60M黑鷹直升機趕赴現場，於12時6分完成吊掛，人員獲救後情況良好，返基地後送醫觀察。

由於有媒體報導，空軍第七聯隊政綜科長黃鼎翔在台東馬偕醫院受訪時證實這架幻象正執行驅離共機任務。

空軍下午澄清，有媒體在醫院突然問七聯隊黃鼎翔，失事的幻象是否在執行共機驅離任務，黃的回答「對！對！對」，導因於沒有聽清楚問題，回答並不正確，且黃鼎翔也非被授權新聞採訪對象，請媒體不要引用錯誤內容。

空軍指出，幻象當時正在執行的是例行訓練科目，同時也結合戰訓任務。（編輯：林興盟）1110314

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀