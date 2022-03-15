幻象戰機失事 台東外海疑找到殘骸空軍定位搜尋

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（中央社記者盧太城台東縣15日電）1架幻象2000戰機光點昨天在台東知本外海10浬處消失，海巡署昨傍晚在附近海面撈起20餘個疑似戰機零件，空軍已取回比對；空軍今天將在失事海域定位機體，以利搜尋打撈。

軍方人士今天上午透露，昨天傍晚海巡署巡邏艇在光點消失附近海域找到約20餘個疑似戰機殘骸，昨晚已交給空軍帶回比對；空軍今天也會與海軍配合，加速定位機體及打撈；陸軍花東防衛指揮部太平營區上午派遣60人在台東知本至太麻里海邊搜尋戰機殘骸。

海巡人員表示，打撈到東西已交給空軍，相關訊息交給軍方回應。

對此，空軍司令部、台東志航基地相關發言人截至發稿前都未接中央社記者採訪電話。

國內民間知名水下作業銓日儀公司總經理奚慎明接受中央社記者電話訪問表示，已與軍方討論相關後續打撈作業，東部海域因海溝深度較深，加上天候海象等自然因素影響，東部海域水下打撈作業有一定難度，但會盡全力配合軍方指示作業，何時出發，目前仍在討論中。

他說，銓日儀公司有5艘船隻，其中「奧黛麗絲號」探勘船曾參與幻象2000、F-16、F-5E戰機等失事打撈作業，也參與過馬來西亞航空MH370班機搜尋。

他指出，2018年空勤總隊黑鷹直升機NA-706在蘭嶼墜海，銓日儀公司創下國內1000公尺深海成功打撈飛機首例，打撈能力備受國際肯定；去年4月30日在台東加路蘭外海，成功打撈飛官朱冠甍失事的F-5E戰機。

國防部軍事發言人史順文接受媒體訪問表示，目前除派出海軍艦艇外，也協調海巡署船隻共同在失事海域進行殘骸搜尋與海底情況的初步勘查。（編輯：戴光育）1110315