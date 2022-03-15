美中高層羅馬會談 外交部：美即時對台簡報內容

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）美中外交高層14日在羅馬的會談觸及台海情勢，外交部今天表示，台美溝通管道順暢，美國會前與事後都在第一時間向台灣簡報會議內容，但基於雙方慣例與默契，相關細節不方便對外說明。

外交部呼籲，中國作為聯合國安理會常任理事國，應該採取具體作為譴責俄羅斯對於烏克蘭的侵略，中國也應該配合國際對於俄羅斯的經濟制裁，以維護國際秩序的和平穩定。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪14日在羅馬會晤，美國資深官員指出，針對台海情勢，蘇利文重申美國基於台灣關係法、美中三公報與六項保證的「一中政策」，也表達美方對北京在台海挑釁作為的關切。

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外交部今天上午舉行例行記者會，發言人歐江安答覆提問表示，外交部高度關注並且全程掌握美中高層在羅馬會談的情形，美國總統拜登上任後多次強調對台灣的支持「堅若磐石」，不只反映在月前美國公布的印太戰略報告當中，還有美國週前特別派遣了跨黨派資深代表團來台，台灣面對中國不斷以軍事、政治、外交各種手段威脅，將持續強化與美國等理念相近國家合作，積極促進印太地區的和平穩定繁榮。

歐江安表示，外交部認為，中國作為聯合國安理會常任理事國，應採取具體作為譴責俄羅斯對於烏克蘭的侵略，也應該配合國際對於俄羅斯的經濟制裁，以維護國際秩序的和平穩定。（編輯：郭無患）1110315