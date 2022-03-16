立委揭11超商門市占用國有地 國產署：限期改善

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（中央社記者范正祥台北16日電）時代力量立委陳椒華今天召開記者會舉報台中、彰化、台南合計11家超商門市占用國有地違法營業。對此，財政部國有財產署、經濟部商業司、農委會農田水利署均表示，已依法處理並限期改善。

陳椒華指出，11家超商門市涉及占用國有地，7家位於彰化，台中和台南各2家。其中以萊爾富6家門市占用國有地筆數最多，全家便利商店有3家，7-11則是2家。

她指出，根據經濟部商業司資料顯示，部分違法超商設立時間超過10年，最久是民國94年設立，將近17年前，令人質疑國有地管理單位長期渾然不知國土遭竊占。

陳椒華要求，違法超商門市業者儘速於期限內騰空返還國有土地。國產署、農水署、經濟部等應對行為人及總公司提起竊占國土告訴，遏止類似情況再發生。地方政府應儘速依法裁處，包括裁罰及要求土地回復原狀。經濟部商業司應撤銷違法門市公司登記。萊爾富、全家及7-11總公司新設門市應自審土地使用是否合法。

對於陳椒華召開記者會舉報台中、彰化、台南合計11家農地超商門市占用國有地營業，財政部、經濟部、農業委員會今天也都派代表出席記者會說明處理情形。

國有財產署中區分署分署長趙子賢表示，這11家超商門市，有7家是占用國產署經管國有土地，另外4家是其他公產管理機關，包括經濟部、農田水利署或公所。

趙子賢指出，7家超商門市占用國產署經管國有土地，國產署有去現場查看，大部分建物都是位在私有土地上，旁邊有一些國有地，有使用到就必須處理，已限期分別在3月底或4月底以前騰空，或申請合法使用權，如果屆時不處理將訴請法院拆屋還地。另外4家屬於其他公產管理機關，已於2月25日發文請管理機關查處。

農委會農田水利署視察鄭則元表示，如有涉及占用該署經管土地，會依法處理。

經濟部商業司科長張孫福說，3月上旬已和超商聯繫，超商願意配合，也會注意。至於已營業中的部分超商門市涉及占用國有地，商業司配合土地管理機關查報，包括相關超商門市遷到合法地方，會來向商業司變更所在地，這部分沒有問題。

陳椒華說，將會持續追蹤，希望不要再有超商門市占用國有地違法營業。（編輯：翟思嘉）1110316