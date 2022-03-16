中常委選制改革逾2/3連署 朱立倫：國民黨展新頁

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨今天召開中常會，討論中常委選制改革方案，黨主席朱立倫說，已超過2/3中常委連署改革方案，未來的中常委人數將減少、分區改選，要用改革的決心，展現國民黨新的一頁。

國民黨日前舉辦中常委選舉，但賄選、換票傳聞不斷，為解決中常委選舉出現的問題，中常委選制改革小組推出改革方案，內容包括選任常務委員名額由29席降為15席，由黨代表採「單記投票」自全國各選區選出；黨主席得指定10位黨員擔任常務委員；公職人員身分的常委應過總額半數。

國民黨今天下午召開中常會，討論中常委選制改革方案，朱立倫在致詞時表示，今天將推出更符合、貼近民意的方案，此方案目前已經有超過2/3的中常委連署；他強調，國民黨要用改革的決心，展現新的一頁，至於除弊的部分也不會終止，會繼續努力。

朱立倫也談到行政院長蘇貞昌近日在缺電議題上與國民黨交鋒的狀況，他表示，蘇貞昌用鬥雞、無賴的方式，謾罵在野黨、羞辱國會議員，這史上罕見，全民無法容許。國民黨堅持的立場就是一定要有電，缺電會造成台灣經濟發展最大的阻礙，以及對民生造成最大的傷害。

朱立倫指出，堅持要有電的要求過分嗎，蘇貞昌用罵在野黨主席、罵在野黨國會議員，是解決不了缺電的問題，所以國民黨務實的從這週開始，要分別在北中南等地，召開3場論壇，本週在台北談缺電台灣，下週在台中談空污的台灣，再來會到高雄，談永續的台灣，最後要匯集成全國能源會議，讓大家看到負責任的政黨，提出的能源政策。（編輯：林興盟）1110316