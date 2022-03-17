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兩年未入境除籍近20萬人 國民黨籲放寬規定

2022/3/17 13:11（3/17 13:23 更新）
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受疫情影響，兩年內無法入境而遭除籍的民眾近20萬人。圖為旅客從台北松山機場入境，依規定登記搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
受疫情影響，兩年內無法入境而遭除籍的民眾近20萬人。圖為旅客從台北松山機場入境，依規定登記搭乘防疫計程車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者劉冠廷台北17日電）國民黨今天表示，受疫情影響，兩年內無法入境而遭除籍的民眾近20萬人，權益受到相當大的影響，要求政府應儘快研擬相關法令的修訂，放寬規定，讓旅外國人的基本權利及投票權利不致受損。

國民黨今天召開「2年未入境除籍近20萬，蔡政府剝奪投票權」記者會，呼籲政府儘快研擬相關法令的修訂、放寬規定，且相關的放寬或配套措施應「溯及既往」，讓已被除籍的旅外國人也能適用，同時儘快研擬並推動「不在籍投票法案」，保障僑胞投票權利。

文傳會副主委王鴻薇表示，戶籍法是針對一般時期的規定，為何碰到了疫情不能轉彎，除籍人數大幅升高，政府卻無視於這樣的狀況。根據統計，疫情發生之前，全國除籍人數約4萬人，109年上升到6萬1973人，到了110年大幅增加到18萬3369人。

王鴻薇說，遭除籍國民受影響的權利包括所得稅、停止健保、房屋稅、地價稅及勞保等，最重要的是，喪失了投票權，政府毫不想辦法去彌補、修正，直接剝奪了投票權。

與會的國民黨立委李德維則說，近20萬旅外國人受到被除籍的影響，國民黨立委將會針對特殊狀況之下，有關戶籍法的權宜措施進行關注，看能否放寬從2年到4年，近20萬國人或家庭受到影響，已經是全國人口的1%，由於是非死亡人口，所以其權利也應該被保障，讓這些國人有權利投票。（編輯：黃國倫）1110317

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