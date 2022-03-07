柯文哲：北市人口3月就會跌破250萬

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（中央社記者陳怡璇台北7日電）台北市長柯文哲在今天播出的專訪表示，北市人口3月應就會跌破250萬人，因為疫情，北市有4萬多名旅居海外的民眾被除籍，加上交通方便，人口外流速度就快。

柯文哲接受國民黨北市議員鍾沛君專訪在今天中午播出。鍾沛君問及北市人口流失問題時表示，預估今年5、6月北市人口就會少於250萬人，柯文哲直言「不用，3月」。

柯文哲表示，因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，許多民眾旅居海外無法回台，超過2年就會依法被遷出戶籍，北市這一類民眾就有約4萬人；再加上交通路網方便，很多人白天來市區工作、晚上回郊區休息，也有影響。

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柯文哲說，台北市白天人口約350萬，到了晚上剩270萬，約有80萬人是白天時的淨移入。他坦言高房價、生活品質不佳的確是問題，例如在桃園可以有整層甚至獨棟的居住空間，換到台北市可能就只有一個小房間，「交通越方便，人口外流越厲害」。

柯文哲指出，北市努力在蓋社會住宅，但完工可住的只有約4000多戶，若要蓋到5萬戶還要好幾年。而2020年台灣的死亡人數就超過出生人數，除非台灣人口政策有巨大的改變，不然人口數就會慢慢掉下去。（編輯：李亨山）1110307