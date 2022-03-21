台灣受假訊息侵擾連9年奪冠 學者籲提高警覺

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）瑞典哥德堡大學主持的跨國學術調查V-Dem計畫結果顯示，台灣遭受境外假訊息侵擾嚴重程度，從2013起已連續9年排名世界第1，參與計畫的台灣學者盼民眾與媒體都應提高警覺。

參與研究的國立成功大學政治系副教授王奕婷今天告訴中央社記者，V-Dem（Varieties of Democracy）是針對政治體制與民主運作各面向的大型政治學跨國調查計畫，有全球約200個國家的資料，是目前政治學界在國家與變數上涵蓋最廣的資料庫之一，每年會更新釋出相關調查資料。

王奕婷表示，在資料庫「數位社會」（Digital Soci ety Project）單元內，其中一個變數是對全球各國遭受境外假訊息攻擊的程度做調查。V-Dem近期釋出2021年資料中顯示，全世界受境外假訊息侵擾最嚴重的前3名，分別是台灣、拉脫維亞、巴勒斯坦，而台灣已從20 13年起連續9年排名第1。

王奕婷說明，從這項研究中經過加總處理的得分比較來看，近年來台灣「領先」第2名的差距都很明顯，且高出平均值很多，代表台灣受境外假訊息侵擾程度比其他國家嚴重許多，但相關研究中沒有顯示假訊息的來源。

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王奕婷指出，從V-Dem其他研究資料中可以發現，台灣不論是言論自由、民主自由或選舉競爭透明程度等各方面，在全球排名都很前面，算是表現很好的國家，也代表政府透過政策干預言論自由或社群網路的程度很低，也就使假訊息有較多散播空間。

她提醒，民眾在面對多元化資訊來源時應培養相關警覺心，媒體也要負起很大責任，在引用消息來源時應以謹慎態度多加查證，才不致於成為助長散播假訊息的力量。（編輯：郭諭儒）1110321